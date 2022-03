Vorzeitiges Saisonaus? Bänderriss bei Ekincier

Nach seiner im Spiel gegen 1860 München erlittenen Verletzung droht Baris Ekincier das vorzeitige Saisonaus.

Wie der "Mannheimer Morgen" berichtet, hatte sich Ekincier beim 3:0 der Kurpfälzer gegen 1860 München bereits vor der Pause die Verletzung zugezogen und musste nach 42 Minuten ausgewechselt werden. Dem 23-Jährigen droht wegen des Innenbandrisses damit eine längere Zwangspause, womöglich sogar das vorzeitige Saisonaus.

Bislang bestritt der im vergangenen Sommer vom VfL Bochum gekommene Offensivmann Ekincier 14 Saisonspiele (13-mal Joker) und erzielte ein Tor (kicker-Notenschnitt 3,25).

Lebeau und Sommer zurück im Training

Vor dem Landespokal-Spiel der Waldhöfer am Samstag (15 Uhr) beim SV Wagenschwend nahmen zudem Adrien Lebeau und Niklas Sommer nach ihren Muskelverletzungen das Training wieder auf und sind damit eine Option für das Halbfinale beim Landesligisten.

Trainer Patrick Glöckner wird in diesem Pokalduell auf einige Stammkräfte in der Startformation verzichten. Im Aufstiegskampf der 3. Liga geht es für die sechstplatzierten Mannheimer am 3. April beim FSV Zwickau weiter.