Vorzeitiges Saisonaus: Aues Messeguem erleidet Außenbandriss

Soufiane Messeguem hat sich das Außenband im rechten Knie gerissen. Dem feststehenden Abstieg folgt damit eine weitere bittere Pille für Erzgebirge Aue.

Messeguem war in der 48. Spielminute beim 0:6 gegen Darmstadt mit dem rechten Fuß umgeknickt, konnte nach einer kurzen Behandlung aber weiter spielen. Erst in der 70. Minute wurde er ausgewechselt.

Am Samstagvormittag gab Aue nun bekannt, dass der Mittelfeldspieler einen Außenbandriss im rechten Knie erlitten habe und operiert wird. Der 21-Jährige wird wochenlang ausfallen. In der bisherigen Saison kam Messeguem auf 21 Einsätze, in denen er zwei Vorlagen gab.

Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die bereits abgestiegenen Auer den Tabellendritten aus Bremen.