Vorzeitiges Leih-Ende: Fein verlässt Fürth Richtung Dresden

Der FC Bayern München und die SpVgg Greuther Fürth haben sich auf ein vorzeitiges Leih-Ende von Adrian Fein verständigt. Die nächste Station heißt Dynamo Dresden.

Wie die Fürther auf der Vereinswebsite bekannt gaben, wechselt der 22-Jährige noch im Winter zum Zweitligisten Dynamo Dresden. Fein war im Sommer aus München an die Franken verliehen worden und kam beim Kleeblatt in der Hinrunde auf vier Einsätze. Zuvor war Fein an die PSV Eindhoven ausgeliehen.

"Es freut uns vor allem für Adrian, dass er nun einen neuen Verein gefunden hat, nachdem wir ihm die letzten Wochen die Möglichkeit gegeben haben, sich nach einem neuen Klub umzuschauen. Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute bei seiner neuen Station", so Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Fein selbst wünschte "dem Team und dem Verein alles Gute".