Vorzeitiger Wiederaufstieg: Burnley kehrt mit Kompany in die Premier League zurück

Nach einem Jahr Zweitklassigkeit ist der FC Burnley als überragende Mannschaft der Championship in die Premier League zurückgekehrt. Trainer Vincent Kompany hat großen Anteil.

Es gibt im Fußball nach wie vor Überraschungen, Burnleys Aufstieg zählt nicht dazu. Durch das 0:0 von Konkurrent Luton Town in Millwall und Burnleys 2:1-Sieg in Middlesbrough stehen die Clarets nach einem Jahr Unterklassigkeit seit Freitagabend vorzeitig als Aufsteiger fest - am 40. von 46 Spieltagen.

Burnley ist die dominante Mannschaft dieser Championship-Saison, was zu großem Teil am vom RSC Anderlecht gekommenen Trainer Vincent Kompany liegt. Die Spielerlegende von Manchester City - ehemals auch Hamburger SV und schon als Spieler RSC Anderlecht - hat den Stil des dahingehend fast schon untypischen englischen Zweitligisten geprägt.

"Ballbesitz kann einerseits der Spielkontrolle dienen und andererseits dem Herausspielen von Torchancen. Ich bin mehr aufs Toreschießen fokussiert", beschrieb der 36-jährige Belgier den Unterschied zu seinem Lehrmeister Pep Guardiola jüngst in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". 76 Treffer nach 39 Spielen sind der Spitzenwert im englischen Unterhaus.

Erfolgstrainer mit 36: Vincent Kompany. Getty Images

Um den Zufall einen Bogen gemacht

Kompany war den etwas ungewöhnlichen Schritt vom belgischen Spitzenklub Anderlecht zum englischen Zweitligisten Burnley im Sommer in erster Linie "wegen der Entscheidungsträger" gegangen. "Ich hatte auch mehrere Angebote, für Klubs auf höherem Niveau zu arbeiten, aber dort hätte ich sofort erfolgreich sein müssen. Doch schneller Erfolg ist meist Zufall, und ich traue dem Zufall nicht. Burnley zeigte große Bereitschaft für ein langfristiges Projekt."

Den überzeugenden Aufstieg mit den Clarets ordnet der viermalige englische Meister mit ManCity und WM-Dritte von 2018 mit Belgien in seiner persönlichen Erfolgssammlung weit oben ein - "auf einer Stufe mit dem Gewinn der Premier League. Ich halte den Aufstieg mit Burnley für schwieriger als die Meisterschaft mit vielen guten Spielern bei City", so Kompany (in Burnley bis 2025 unter Vertrag). "Wir mussten eine Elf neu entwickeln, da steckt wesentlich mehr dahinter als das, was man bei den Spielen auf dem Platz sieht." Bald dann auch auf den Plätzen der Premier League.