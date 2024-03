Vorzeitiger Borré-Abgang? Werder nimmt Gespräche auf

Der Transfer von Rafael Borré im Sommer zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre ist bereits fix, womöglich wechselt der Angreifer aber schon früher nach Südamerika. "Wir haben die Situation für uns analysiert und uns dazu entschieden, Gespräche aufzunehmen. Das hätten wir ja nicht gemacht, wenn wir gesagt hätten, 'wir sind nicht bereit, ihn abzugeben'", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz am Freitag. Ein Grund für die Gesprächsbereitschaft der Werderaner: Man sehe sich "mit den anderen Jungs in der Offensive gut aufgestellt", erklärte Fritz. Der Ausgang der Verhandlungen sei aber "nach wie vor in beide Richtungen offen".