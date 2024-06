Vorzeitiger Ausrüsterwechsel in Dresden: Jako ersetzt Umbro

Zwei Jahre früher als geplant beenden die SG Dynamo Dresden und Sportartikelhersteller Umbro ihre Zusammenarbeit. Der Drittligist wird künftig von Jako ausgestattet.

Paul Will und Stefan Kutschke im auslaufenden Umbro-Trikot der Saison 2023/24. IMAGO/Hentschel

Nach drei Jahren endet die Zusammenarbeit der SG Dynamo Dresden und dem britischen Sportartikelhersteller Umbro. Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 laufende Ausrüstervertrag wird "vorzeitig einvernehmlich" aufgelöst, teilte der Drittligist am Montag mit.

"Auch wenn die Partnerschaft ursprünglich länger angedacht war, haben wir uns nach intensivem Austausch und einer eingehenden Analyse in beiderseitigem Einvernehmen dazu entschieden, zur kommenden Saison neue Wege zu gehen", erklärte Dynamos Geschäftsführer David Fischer und bedankte sich für die "erfolgreiche Zusammenarbeit, aus der viele einzigartige Trikots und Artikel hervorgegangen sind, die sich großer Beliebtheit bei unseren Fans erfreuten".

Umbro konzentriert sich auf heimischen Markt

Seit der Saison 2021/22 rüstete die traditionsreiche Sportmarke aus England die SGD aus und versorgte sowohl die Profi-Mannschaft als auch sämtliche Nachwuchsteams in dieser Zeit mit Spiel-, Team- und Trainingsbekleidung.

Vor der Vertragsauflösung mit den Sachsen hatte Umbro in der jüngeren Vergangenheit bereits die Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04 und Werder Bremen ebenfalls vorzeitig beendet. Der Fokus des Sportartikelherstellers liegt mehr und mehr auf dem Kernmarkt in Großbritannien.

Jako kehrt zurück - Vertrag bis 2028

Neuer Ausrüster der SGD wird der deutsche Hersteller Jako. Die Zusammenarbeit beginnt mit der Saison 2024/25 und ist langfristig für vier Jahre bis zum 30. Juni 2028 vereinbart. "Wir begrüßen mit der jetzt geschlossenen Vereinbarung einen hoch professionellen und zuverlässigen Partner zurück in der Dynamo-Familie, der mit seinen Werten, Zielen und qualitativ hochwertigen Produkten bestens zur SG Dynamo Dresden passt", sagte Fischer.

Das im württembergischen Hollenbach beheimatete Familienunternehmen war bereits von 2008 bis 2011 für die drei Spielzeiten in der 3. Liga Dynamos Partner. Mit Jako gelang damals der Aufstieg in die 2. Bundesliga, den die SGD auch in der neuen Saison wieder anpeilen wird.