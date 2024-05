Vorzeitige Vertragsauflösung: Zwei junge Spieler des Bergischen HC gehen

Zwei junge Spieler verlassen den Bergischen HC vorzeitig. Verein und Spieler hätten sich im "gegenseitigen Einvernehmen" auf Vertragsauflösungen geeinigt, so der Handball-Bundesligist.

Tobias Schmitz und Aaron Exner hätten eigentlich noch bis Sommer 2025 einen gültigen Kontrakt beim Bergischen HC gehabt. Nun werden sie schon nach dieser Saison den Verein verlassen.

Beide wechseln zu Drittligisten

"Mit dem Blick auf die sportliche Perspektive und die persönlichen Möglichkeiten der Weiterentwicklung konnten gemeinsam neue Clubs für die BHC-Youngster gefunden werden", heißt es in einer Vereinsmitteilung. So wird sich Tobias Schmitz ab der kommenden Spielzeit dem Drittligisten TuS Opladen anschließen. Aaron Exner wechselt ebenfalls in die 3. Liga - zu den Bergischen Panthern.

Der 22-jährige Linksaußen Schmitz kommt in insgesamt vier Saisons für den BHC auf 30 Bundesliga-Einsätze, in denen er elf Tore erzielte. Spielmacher Exner, 23 Jahre alt, absolvierte sein einziges Bundesliga-Spiel in der Spielzeit 2022/23 - beim 32:27-Erfolg gegen den SC DHfK Leipzig im Dezember 2022. In dieser Partie erzielte er auch ein HBL-Tor - per Siebenmeter.