Vorzeitige Vertragsauflösung: Tom Jansen verlässt VfL Gummersbach

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach und Rückraumspieler Tom Jansen gehen nach Abschluss der laufenden Saison getrennte Wege. "Beide Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich noch bis 2025 datierten Vertrags", heißt es in einer Vereinsmitteilung. Der neue Klub Jansens steht auch schon fest.

Ab der kommenden Spielzeit wird Tom Jansen dann für den ASV Hamm-Westfalen. aktuell Tabellendritter der 2. Handball-Bundesliga, auf Torejagd gehen. Beim VfL ist für die Position im rechten Rückraum ab der kommenden Saison neben Giorgi Tskhovrebadze bereits Neuzugang Teitur Einarsson vorgesehen.

"Ich bin Tom sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste", äußert sich VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson: "Auch wenn wir für seine Position für die kommende Saison zwei Leute unter Vertrag haben und sich unsere Wege jetzt trennen, bin ich sehr zufrieden mit Tom. Er ist ein toller Junge, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat und immer vollen Einsatz für uns gebracht hat."

Aktuell verletzt

Jansen wechselte 2022 vom TV Großwallstadt ins Oberbergische und fügte sich schnell in die Mannschaft ein. In dieser Saison bestritt der niederländische Nationalspieler allerdings erst sechs Bundesliga-Partien, da der 25-Jährige an einer vorderen Kreuzbandruptur im linken Knie laboriert, die er sich Anfang Oktober beim Auswärtsspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten zugezogen hat.

"Es ist natürlich schade, dass Tom so eine Verletzung hat, aber wir alle wünschen ihm, dass er schnell auf die Beine kommt", so Sigurdsson. Ob Jansen sein Comeback noch in dieser Saison und damit im blau-weißen Trikot geben kann, ist derzeit fraglich.

"Ich bin mit dem Verlauf der Reha sehr zufrieden und versuche natürlich so schnell wie möglich wieder auf die Platte zurückzukehren", erklärt Jansen selbst: „Ich möchte mich bei allen Menschen rund um die Geschäftsstelle und die Mannschaft sehr für die letzten Jahre bedanken und natürlich auch bei den großartigen Fans vom VfL!

Jansen will mit Hamm 1. Liga spielen

Die Zielsetzung bei seinem neuen Verein ist für den Linkshänder ganz klar. „Ich will mit dem ASV in der 1. Liga spielen. Ob da schon in der kommenden Saison der Fall ist, oder wir es gemeinsam schaffen, ist egal. In jedem Fall will ich meinen Teil dazu beitragen, dass der ASV maximal erfolgreich ist", so der in Speyer geborene Sohn niederländischer Eltern, der auch über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt.