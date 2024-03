Vorzeitige Trennung: Rückraumspieler verlässt VfL Gummersbach

Der VfL Gummersbach und Rückraumspieler Finn Schroven trennen sich im Sommer vorzeitig. Der neue Verein steht auch schon fest.

Finn Schroven hätte ursprünglich in Gummersbach noch einen Vertrag bis 2026 gehabt. Ab Sommer wird sich Schroven fest dem Zweitligisten TSV Bayer Dormagen anschließen, für die der Linkshänder bereits seit Beginn der laufenden Spielzeit ein Zweitspielrecht besitzt, das auch bis zum Saisonende weiterhin Bestand hat.

"Finn ist ein toller Junge und ein toller Spieler, der sich im Laufe der letzten Jahre sehr gut entwickelt hat. Aber schon in dieser Saison haben wir uns dazu entschieden Finn über ein Zweitspielrecht in Dormagen mehr Spielanteile zu geben, als er sie bei uns bekommen würde", äußert sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

"Selbstverständlich und nur konsequent"

"Dass Finn den Schritt gehen möchte, ganz nach Dormagen zu wechseln, ist selbstverständlich und nur konsequent. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und werden seinen Werdegang natürlich weiterverfolgen", so Schindler.

Bester Vorlagengeber in Dormagen

Schroven hat sich bis zum 30. Juni 2025 an den TSV gebunden. Der 20 Jahre alte Halbrechte hat in dieser Saison bisher in 23 Spielen 59 Tore (2 Siebenmeter) erzielt und ist mit 73 Assists der erfolgreichste Vorlagengeber bei den "Wieseln".

"Der VfL und ich waren uns beide einig, dass es das Beste ist den Vertrag aufzulösen und ich meinen Weg woanders weitergehen kann, um mich bestmöglich weiterentwickeln zu können", so Schroven.

"In Dormagen fühle ich mich sehr wohl und kann in der zweiten Liga viel Spielzeit sammeln. Trotzdem ist es natürlich nicht leicht komplett von Gummersbach wegzugehen, da ich seit der B-Jugend hier gespielt habe und viele tolle Erfahrungen gemacht habe."

"Finn hat sich in dieser Saison zu einer festen Größe in unserem Team entwickelt. Wir sind sehr froh auch in der nächsten Saison mit ihm planen zu können", freut sich TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel über den Verbleib des Linkshänders.