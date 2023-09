Vorwurf häuslicher Gewalt: Antony fliegt aus Nationalteam

Weil seine Ex-Partnerin schwere Vorwürfe erhoben hat, darf Manchester Uniteds Offensivmann Antony vorerst nicht mehr für die brasilianische Nationalelf auflaufen. Er selbst hält sich für unschuldig.

Manchester United muss sich erneut mit schweren Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen einen seiner Profis auseinandersetzen. Nach dem Wirbel um Mason Greenwood, der schließlich kurz vor dem Ende des Transferfensters zum FC Getafe verliehen wurde, steht nun Offensivmann Antony im Fokus.

Ex-Partnerin Gabriela Cavallin warf dem 23-Jährigen in einem Interview in Brasilien mehrere körperliche Angriffe zwischen Juni 2022 und Mai 2023 vor, unter anderem während ihrer Schwangerschaft. Der brasilianische Verband CBF strich Antony daraufhin aus dem Kader für die anstehenden Länderspiele in der WM-Qualifikation gegen Bolivien (Samstag, 2.45 Uhr MESZ) und Peru (Mittwoch, 4 Uhr MESZ) und nominierte Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus nach.

"Aufgrund der am Montag bekannt gewordenen Tatsachen, in die der Stürmer Antony von Manchester United verwickelt ist und die untersucht werden müssen, und um das mutmaßliche Opfer, den Spieler, das brasilianische Team und den CBF zu schützen, teilt die Organisation mit, dass der Sportler aus dem brasilianischen Team gestrichen wurde", heißt es in einem Statement des Verbands.

Antony spricht von "falschen Anschuldigungen"

Antony bestreitet die Vorwürfe. "Aus Respekt vor meinen Fans, Freunden und meiner Familie fühle ich mich verpflichtet, öffentlich über die falschen Anschuldigungen zu sprechen, denen ich zum Opfer gefallen bin", teilte er über seine Social-Media-Kanäle mit. "Von Anfang an habe ich diese Angelegenheit ernsthaft und respektvoll behandelt und der Polizeibehörde die erforderlichen Erklärungen geliefert. Die polizeiliche Untersuchung findet unter dem Schutz der Justiz statt, und daher kann ich ihren Inhalt nicht öffentlich machen."

Er könne jedoch "mit Gewissheit sagen, dass die Anschuldigungen falsch sind und dass die bereits vorgelegten und noch vorzulegenden Beweise zeigen, dass ich an den erhobenen Anschuldigungen unschuldig bin. Meine Beziehung zu Frau Gabriela war stürmisch, mit verbalen Beleidigungen von beiden Seiten, aber ich habe nie körperliche Aggressionen ausgeübt."

Antony, der bislang 16 Länderspiele (zwei Tore) absolviert hat, war 2022 von Ajax Amsterdam zu ManUnited gewechselt und stand in der angelaufenen Premier-League-Saison jeweils in der Startelf von Trainer Erik ten Hag. Der englische Rekordmeister hat sich bislang nicht zu der Causa geäußert.