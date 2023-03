Vorwurf der Vergewaltigung: Hakimi angeklagt

Kurz vor dem Pariser Champions-League-Duell beim FC Bayern ist Achraf Hakimi wegen Vergewaltigung angeklagt worden und steht nun unter richterlicher Aufsicht.

Schon kurz nach Eröffnung des Ermittlungsverfahrens steht fest: Paris St. Germains Außenverteidiger Achraf Hakimi ist wegen Vergewaltigung angeklagt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Nanterre am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, nachdem der marokkanische Nationalspieler und WM-Teilnehmer am Donnerstag verhört worden war. Dort bestritt er die schweren Vorwürfe seiner Anwältin Fanny Colin zufolge "entschieden".

Eine gleichaltrige Frau hatte dem 24-Jährigen vorgeworfen, sie am vergangenen Samstag in seinem Haus vergewaltigt zu haben. Die Frau hatte entsprechend ausgesagt, wollte aber keine Anzeige erstatten. Aufgrund der Schwere des Vorwurfs wurde die Staatsanwaltschaft nach Hinweis der Polizei dennoch tätig.

Hakimi steht nun unter richterlicher Aufsicht. Es ist ihm nicht gestattet, mit dem mutmaßlichen Opfer in Kontakt zu treten, das französische Staatsgebiet darf er allerdings verlassen und wäre damit auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Bayern am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) spielberechtigt, in dem die Pariser einen 0:1-Rückstand aufzuholen versuchen.

PSG gibt Hakimi Rückendeckung

"Der Klub unterstützt den Spieler, der die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen hat und der Justiz vertraut", hatte Hakimis Arbeitgeber verlauten lassen. "PSG ist eine Institution, die Respekt auf dem Rasen und außerhalb dessen verspricht." Am Freitag war Hakimi beim PSG-Training dabei. Trainer Christophe Galtier eröffnete seine Pressekonferenz am Freitagmittag mit dem Hinweis, keine Fragen zur Causa Hakimi zu beantworten.

"Wir nehmen die Anklageerhebung zur Kenntnis", sagte die Anwältin der Frau gegenüber AFP: "Meine Mandantin steht zu all diesen Aussagen. Sie hat sich dafür entschieden, sich ausschließlich gegenüber der Justiz zu äußern und möchte den Fall nicht in die Medien bringen, insbesondere um ihre Sicherheit zu schützen." Hakimis Anwältin Colin dagegen spricht von einer "versuchten Erpressung".

Hakimi war im Sommer 2021 für fast 70 Millionen Euro von Inter Mailand nach Paris gewechselt und ist auch in dieser Saison bei Galtier gesetzt. Zwischen 2018 und 2020 hatte er als Leihgabe von Real Madrid das Trikot des BVB getragen und 54 Bundesligaspiele (sieben Tore) absolviert. Bei der WM in Katar war der 61-malige Nationalspieler mit Marokko bis ins Halbfinale vorgedrungen. Am Montagabend wurde er als Mitglied der FIFA-Weltauswahl für das Jahr 2022 in Paris ausgezeichnet.