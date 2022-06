Vorwurf der Körperverletzung: Erneut Schiedsrichter nach Pfiff angezeigt

Erneut gibt es eine Anzeige gegen einen Unparteiischen: Diesmal wurde ein Schiedsrichter im Rheinland von einer Spielerin der Körperverletzung bezichtigt. Der Grund auch hier: Ein Pfiff. Im ersten ähnlich gelagerten Fall meldet sich derweil der betroffene Spieler zu Wort.

Nur wenige Wochen nach einem ähnlich gelagerten Fall in Wiesbaden wurde nun ein weiterer Amateurfußball-Schiedsrichter wegen Körperverletzung angezeigt. Diesmal hat sich der Vorfall in einer Frauenfußball-Partie im Fußballverband Rheinland zugespielt, die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Lahn aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz bestätigte entsprechende Berichterstattungen der "Rhein-Zeitung": "Einem unserer Schiedsrichter wird vorgeworfen, durch einen Pfiff eine Körperverletzung begangen zu haben. Wir stehen mit dem betroffenen Schiedsrichter im Austausch. Die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Lahn stärkt ihrem Schiedsrichter den Rücken", heißt es in einem kurzen Statement der Vereinigung.

Der Schiedsrichter sei nach dem Spiel nicht unmittelbar über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, sondern erst über einen Anhörungsbogen der zuständigen Polizei auf den Fall aufmerksam gemacht worden. Die Spielerin habe das Spiel zu Ende gespielt, gibt der örtliche Schiedsrichterobmann Patrick Heim auf kicker-Nachfrage zu Protokoll. Der betroffene Schiedsrichter selbst möchte sich in diesem schwebenden Verfahren nicht äußern. Auch die Polizei, die gegenüber unserer Redaktion die Ermittlungen bestätigt, darf zum aktuellen Stand keine weiteren Angaben machen.

Betroffener Spieler: "Es ging nicht um einen zu lauten Pfiff"

Im ersten Fall, über den auch der kicker berichtete und der bundesweit medial breit aufgegriffen wurde, endete ein strafrechtliches Verfahren gegen den ehemaligen Schiedsrichter Pierre Hackler mit 80 Arbeitsstunden - und ein zivilrechtlicher Prozess mit einem Vergleich, der die Zahlung von 2500 Euro von Hackler an den Spieler beinhaltete.

Philip U., der betroffene Akteur, der in Folge der Berichterstattung heftige Anfeindungen in den sozialen Medien über sich ergehen lassen musste, klagte gegenüber der Redaktion über eine aus seiner Sicht verzerrte Darstellung der Geschehnisse. "Der Vorwurf des zu lauten Pfiffs stand doch nie zur Debatte. Es ging um die Distanz und wie dieser Pfiff zustande kam." Aus gut 30 Zentimetern habe der Schiedsrichter ihm ins Ohr gepfiffen - eine Tatsache, über die auch in der Verhandlung laut veröffentlichtem Sitzungsprotokoll keine Unstimmigkeit herrschte. Auch Hackler selbst bestätigte in selbiger diese Entfernung.

"Die Anklage war doch: Er hat vorsätzlich in mein Ohr gepfiffen. Ich glaube, er wollte mich disziplinieren", sagt U., der keinen Pulk, keine aufzulösende Rudelbildung in dieser Szene sah. Von einer Verletzungsabsicht Hacklers geht U. aber selbst nicht aus: "Ich glaube nicht, dass er mir einen Tinnitus zufügen wollte." Aber, so führt er aus, es sei auf der Verpackung des Arbeitswerkzeuges ein Warnhinweis zu lesen. Abgesehen davon empfehle der DFB, sich als Schiedsrichter nicht in einen, wie von Hackler dargestellten Spielerpulk hineinzubegeben, sagt U: "Der Schiedsrichter ist seit 25 Jahren dabei. Ihm müsste einfach klar sein, was er da tut." Deswegen glaubt er auch nicht an ein generelles Problem, vor dem die pfeifende Zunft im Amateurbereich steht: "Es ist Schwachsinn zu glauben, dass nun die Schiedsrichter bei jedem Pfiff Angst haben müssen angezeigt zu werden. Wenn die Unparteiischen sich korrekt verhalten, müssen sie auch keine Konsequenzen fürchten!"

Der Tinnitus Grad 2, mit dem er seit Oktober 2018 leben müsse, bereite ihm "mal mehr, mal weniger Probleme". Ebenso die Feindseligkeiten, die er nach Bekanntwerden des Falls erfahren habe: "Das macht schon was mit einem. Aber das kriegt mich nicht klein."

Pegel von 115 Dezibel

Dass von den Schiedsrichter-Pfeifen eine Gefahr ausgehen kann, ist den Produzenten freilich bekannt: "Der Hersteller hat eigens einen Warnhinweis angebracht, dass man damit nicht näher als etwa einen Meter vom Ohr eines anderen Menschen entfernt pfeifen soll, weil sonst das Trommelfell platzen könnte. Sie kann einen Geräuschpegel von 115db erzeugen, was vergleichbar mit einem Hämmern von Blechen ist", gab Andreas Klee, Geschäftsführer von "Allzweck Sportartikel", bereits im Februar 2021 gegenüber der "DFB-Schiedsrichter-Zeitung" zu Protokoll. Klees Firma stellt auch die von Hackler verwendete Fox 40-Pfeife her.

Fest steht: Der zweite ähnlich gelagerte Fall binnen weniger Wochen wird wohl auch die Verbände weiter beschäftigen. Man werde den Fall "weiterhin intensiv aufarbeiten, auch ein entsprechendes Entgegenkommen für den ehrenamtlich tätigen Schiedsrichter und zukünftige Vorgehensweisen in vergleichbaren Fällen erörtern", meldete sich der zuständige Hessische Fußball-Verband im Nachgang des Wiesbaden-Falls zu Wort. Zu den jüngsten Vorkommnissen aus dem Rhein-Lahn-Kreis steht eine Reaktion des Fußballverbandes Rheinland noch aus. Auch vom DFB gab es noch keine offizielle Stellungnahme.