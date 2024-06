Vorverkauf für das EHF Final4 2025 startet heute

Erst gestern endete die Champions League Saison 2023/24 mit dem Titelgewinn von FC Barcelona. Die Katalanen hatten Aalborg im Finale in ausverkaufter Halle in der Lanxess Arena in Köln knapp bezwungen. Bereits heute läuft der Kartenverkauf für die kommende Saison an.

Zum 15. Mal fand am vergangenen Wochenende das Final4 der Champions League der Männer in der Kölner Lanxess Arena statt. Am Finalwochenende strömten jeweils 19.750 Handballfans aus Aalborg, Barcelona, Magdeburg und Kiel nach Köln-Deutz und füllten die "Cathedral of Handball" bis auf den letzten Platz.

"Das EHF FINAL4 gehört auf Vereinsebene zu den prestigeträchtigsten Sportereignissen der Welt", äußerte sich Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher am Rande des Finals. "Seit grandiosen 15 Jahren haben wir die Ehre, dieses Handball-Spektakel in Köln beherbergen zu dürfen. Dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr an beiden Tagen restlos ausverkauft war, ist die Kirsche auf der Torte."

"Im Zeichen und Stolz unserer langjährigen Partnerschaft gilt mein Dank der EHF Marketing GmbH, der EHF, Stadionwelt und der Stadt Köln für die einmal mehr großartige Organisation dieses Turniers. Dass nun feststeht, dass wir die besten Clubs und Fans der Welt bis mindestens 2029 hier empfangen dürfen, erfüllt uns mit großer Freude!", so Löcher weiter.

Final4 bleibt langfristig in Köln

Zuvor, am Freitagabend, den 07.06.2024, gaben die EHF, die EHF Marketing GmbH, Stadionwelt, die Stadt Köln und die LANXESS arena auf der offiziellen Opening Party bekannt, dass das Finalturnier um die europäische Klubhandball-Krone bis mindestens 2029 in der Domstadt am Rhein bleiben und der Vertrag entsprechend verlängert wird.

Der allgemeine Vorverkauf für das Champions-League-Final4 im kommenden Jahr startet am heutigen Montag, den 10.06.2024, um 12.00 Uhr.