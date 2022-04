Vorteil Vilzing: Die DJK holt sich in Bamberg die Tabellenführung

In der Bayernliga Nord ist das Meisterrennen weiter ungemein spannend: Die DJK Vilzing konnte sich mit einem Spitzenspielsieg gegen Eintracht Bamberg die Pole sichern. Aber auch die SpVgg Ansbach und der ATSV Erlangen haben noch beste Chancen.

Während in der parallelen Süd-Staffel der Meister und Aufsteiger schon feststeht, ist es im Norden Bayerns weiter ungemein spannend. Mit einem 1:0-Topspiel-Erfolg löste am Samstag die DJK Vilzing Gegner Eintracht Bamberg an der Tabellenspitze ab und geht nun als Favorit in die finale Phase. Aber auch der ATSV Erlangen und die SpVgg Ansbach, die mit ihrem Nachholspiel noch nach Punkten mit Vilzing gleichziehen könnten, sind nach deutlichen Erfolgen weiterhin im Rennen.

Es war ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdient hatte zwischen Eintracht Bamberg und der DJK Vilzing. Knapp 1000 Zuschauer sahen die Partie und zwei Mannschaften, die einen starken Fußball boten. Mit einem verdienten Sieger aus Vilzing, wie es selbst die Bamberger zugaben. Dabei war der erste Durchgang noch von starken Defensivreihen geprägt, nach Wiederanpfiff erhöhte die DJK dann die Schlagzahl, traf zunächst nur den Pfosten, bevor Jünger aus rund elf Metern das Tor des Tages erzielen sollte (52.). Vilzing hatte auch in Folge das Chancenplus - unter anderem bei einem zweiten Alu-Treffer. Bamberg versuchte alles, der Ausgleich war möglich, sollte aber nicht mehr fallen. Zusätzliches Plus für Vilzing: Den direkten Vergleich gegen Bamberg hat die DJK damit auch für sich entschieden.

Auch der ATSV und Ansbach erfolgreich

Entschieden ist dadurch freilich noch nichts - die SpVgg Ansbach etwa bleibt hartnäckig dabei im Rennen um Rang eins. Beim TSV Großbardorf gewannen die Mittelfranken verdient mit 3:0. Nur zu Beginn boten die "Gallier" den Gästen Paroli, dann aber übernahm Ansbach das Zepter und ging durch Sperr, der von Kroiß bedient wurde, mit 1:0 in Front (27.). Zwar hatte die Heimelf bei einem Lattentreffer die Chance auf den Ausgleich, aber in Durchgang zwei hatte die SpVgg das Geschehen gegen kraftlose Großbardorfer weitgehend im Griff: Landshuter netzte zum 2:0 ins lange Eck (76.), Kroiß war nach einer Ecke mit dem finalen 3:0 zur Stelle (83.).

Noch deutlicher mit 4:0 gewann derweil der ATSV Erlangen bei Bayern Hof, auch wenn der Sieg am Ende wohl um ein oder zwei Treffer zu hoch ausfiel. Zwar dominierten die Gäste, die nach wie vor vom Abstieg bedrohte Heimelf präsentierte sich aber zunächst defensiv diszipliniert. Für die 1:0-Führung des ATSV musste so auch eine Standardsituation herhalten, eine direkte Ecke von Markert fand unter Mithilfe von Keeper Preißler den Weg in die Maschen (38.). In Durchgang zwei war Fischer dann mit einem Nachschuss mit dem 2:0 zur Stelle (56.), Marx erhöhte nach einer Ecke auf 3:0 (62.). Nur kurz darauf verwertete Ort einen Konter zum 4:0-Endstand (68.).

Im Keller lassen alle Punkte

Trotz der Niederlage hat sich die ohnehin nicht gerade alarmierende Lage für die Hofer Bayern im Abstiegskampf nicht verschlechtert, weil auch sämtliche Konkurrenz leer ausging. So unterlag etwa der zuletzt aufstrebende ASV Cham mit 0:2 beim TSV Abtswind. Die Tore erzielten Hillenbrand (3.) und Sturm (79.) gegen einen Chamer Gast, der sich an diesem Samstag offensiv weniger griffig präsentierte. So bleibt es beim Drei-Punkte-Polster des ASV auf den FV Würzburg, der mit 1:3 dem SC Feucht unterlag. Verlief die erste Hälfte noch ausgeglichen und torlos, übernahm Feucht nach Wiederanpfiff das Kommando und ging nach einem missglückten Klärungsversuch der Würzburger mit 1:0 durch Oltean in Front (52.). Das 2:0 durch Ahmed folgte nach schöner Ruhrseitz-Vorlage (67.), ehe der FV nach einer Ecke durch Drösler auf 1:2 rankam (76.). Dann aber stellte der starke Ruhrseitz nach einem Gegenzug den 3:1-Endstand her.

Würzburg bleibt auf Rang 13, weil der TSV Karlburg auch beim ASV Neumarkt kein Land sah. Die Tore beim 3:0-Sieg der Heimelf fielen nach der Pause, sowohl dem 1:0 (Eigentor durch Fenske, 59.) als auch dem 2:0 (84.) gingen Marx-Ecken voraus - beim zweiten Treffer setzte der Neumarkter Mittelfeldmann den Ball direkt vom Eckpunkt hinter die Linie. Schrödl besorgte noch sehenswert das 3:0 (89.). Mit dem gleichen Resultat bezwang die DJK Ammerthal den FC Sand, für den es ohnehin nur mehr darum gehen wird, den direkten Abstieg zu verhindern. Auch hier bekamen die Zuschauer die Tore erst in den zweiten 45 Minuten zu sehen. Besser gesagt: Binnen den sieben zwischen Minute 80 und 87, als Dotzler, Geiger und Kobrowski das 3:0 besorgten - sehenswert war letzter Treffer, den Kobrowski von der Mittellinie über den offensiv stehenden Keeper hob. Zuvor hatte der FC Sand das gar nicht schlecht gemacht, war im ersten Durchgang sogar das bessere Team. Am Ende gingen aber die Kräfte aus.

Dennoch bleibt es im Keller bei der bekannten Tabellenkonstellation, denn Schlusslicht SV Seligenporten verschenkte am Freitagabend immens wichtige drei Punkte. Es war ein wildes Spiel, das sich die "Klosterer" und die DJK Gebenbach lieferten. Seifert (19.) und Becker (27.) schossen die Gäste zunächst in Front. Linders Eigentor leitete dann die vorübergehende Wende ein (32.), weil die Wittich-Elf es nicht schaffte, nachzulegen. Nyary glich im zweiten Durchgang schließlich aus (56.) und Knorr brachte die Gastgeber sieben Minuten vor dem Schlusspfiff sogar in Führung. In den Schlusssekunden musste sich der SVS dem Druck Gebenbachs dann aber doch beugen. Erst traf Jonzcy zum 3:3 (89.), ehe El Berd in der Nachspielzeit für pure Glücksgefühle bei der DJK sorgte (90.+2).

Am Sonntag noch geht es für Vatan Spor Aschaffenburg bei Don Bosco Bamberg darum, die Restchancen auf den direkten Klassenerhalt zu wahren.