Vorteil für Reichel? Blackhawks entlassen Cheftrainer Colliton

Nach ihrem Fehlstart mit nur einem Sieg aus den ersten zwölf Spielen haben die Chicago Blackhawks am Samstag Cheftrainer Jeremy Colliton freigestellt.

"Es waren extrem schwierige Wochen für unsere Organisation", meinte Blackhawks-Geschäftsführer und Miteigner Danny Wirtz in Anspielung auf die Affäre um den vertuschten sexuellen Missbrauch von Ex-Spieler Kyle Beach im Meisterjahr 2010, der Ex-Sportchef Stan Bowman den Job gekostet hatte. "Wir unterstützen Interims-General-Manager Kyle Davidson vollständig bei seinen Entscheidungen im Sportlichen Bereich", erklärte Wirtz weiter. Neben Colliton trennte sich Davidson auch von den beiden Co-Trainern Sheldon Brookbank und Tomas Mitell.

Vorerst auf Interimsbasis übernimmt Derek King, der bisherige Cheftrainer des AHL-Farmteams der Blackhawks, den Rockford IceHogs, den Job in Chicago als Chef hinter der Bande in der NHL. Der ehemalige Stürmer King hatte nach fast 900 Partien in der NHL in der Saison 2001/02 in der DEL für die München Barons gespielt, ehe diese innerhalb der Liga nach Hamburg umzogen und zu den Freezers wurden.

Mit den Verpflichtungen von Seth Jones (Columbus) oder Startorhüter Marc-André Fleury (Vegas) hatten die Blackhawks im Sommer auf einen kurzfristigen Aufschwung in Richtung Play-offs gehofft. Der schwache Saisonstart sorgte in dieser Hinsicht indes frühzeitig für einen herben Dämpfer.

Auch Reichel von Entscheidung betroffen

Die zumindest vorläufige Beförderung für King hat somit auch Auswirkungen auf das deutsche Toptalent Lukas Reichel, der sich in der Organisation der Blackhawks befindet und derzeit im Farmteam Rockford spielt, das nun seinerseits einen neuen Chefcoach benötigt. Womöglich könnte Kings Wechsel für Reichel allerdings auch die Chance auf ein baldiges NHL-Debüt erhöhen, denn der gebürtige Nürnberger ist nach sechs gespielten Partien mit fünf Scorerpunkten (drei Tore) Topscorer der IceHogs.

Schon im September hatte King über Reichel im Rahmen der Vorbereitung gesagt: "Es macht sehr viel Spaß, ihm zuzusehen. Das Level seiner Fähigkeiten ist einfach sehr viel höher als bei den allermeisten anderen Talenten in unserer Organisation - aber auch von zahlreichen Free Agents auf dem Markt."