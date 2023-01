Vorteil durch Umwege: Hengens lehrreicher Weg zum FCK

Nach dem Ende der Spielerkarriere verfolgte Thomas Hengen zu keinem Zeitpunkt ein klares Ziel. Vieles habe sich einfach so ergeben, erzählt der Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern. Aus heutiger Sicht profitiert er von diesem nicht ganz geradlinigen Werdegang.

Hengens Spitzname bei den Fans: "The Goat", "Der Pate" und "Don Hengen"

Dass sich Thomas Hengen von sozialen Netzwerken fernhält, ist bekannt. Im Grunde genommen ist das als Fußballfunktionär angesichts der dort häufig vorherrschenden Umgangsformen auch eine gute und nachvollziehbare Haltung. Ein klein wenig ins Schmunzeln käme er aber wohl schon, wenn er lesen würde, was die Anhänger der Roten Teufel so über ihn schreiben. Mal hat er den Beinamen "The Goat" (Greatest of all times), mal heißt er in Anlehnung an Mario Puzos Roman "Der Pate" nur noch "Don Hengen". Nicht, weil die Vermutung nahe läge, er würde mit ähnlich kriminellen Methoden wie der fiktive Namensgeber Don Vito Corleone im Mafiathriller arbeiten. Viel mehr, weil er den FCK so gut organisiert, wie niemand zuvor in den letzten Jahren und er Angebote unterbreitet, die scheinbar niemand ausschlagen kann - die jüngsten Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgern Marlon Ritter und Boris Tomiak stehen exemplarisch.

Hengen straft die Skeptiker Lügen

Als der ehemalige Kapitän vor zwei Jahren den Posten beim damals kriselnden Traditionsverein antrat, war die Stimmungslage bei nicht wenigen von Skepsis geprägt. Einerseits lag das an der Vergangenheit auf dem Betzenberg, wo sich diverse Führungskräfte und Aufsichtsräte im vergangenen Jahrzehnt nicht gerade mit Ruhm bekleckerten, zum anderen aber auch an der Vita Hengens. Erst einmal, und auch nur für knapp ein Jahr beim Regionalligisten Alemannia Aachen, hatte der 48-Jährige in verantwortlicher Position bei einem Profiklub gearbeitet. Ist der FCK, speziell in diesem Zustand, mit einem Bein in der 4. Liga stehend, da nicht eine Nummer zu groß? In den knapp zwei Jahren seit dem Amtsantritt im März 2021 hätte Hengen kein deutlicheres "Nein" auf diese Frage geben können.

Für mich hat sich immer alles so ergeben, ohne dass ich mir groß einen Kopf gemacht habe, warum und wieso. Thomas Hengen

Dass der gebürtige Pfälzer 17 Jahre nach seinem Karriereende 2006 an der Spitze eines ambitionierten Zweitligisten steht, ist einem nicht ganz geradlinigen Weg geschuldet, von dem er heute enorm profitiert. Angefangen hat es anders. "Nach dem Karriereende wegen meines Hüftschadens habe ich die Trainerscheine gemacht, um etwas in der Hand zu haben. In Aachen bot mir Manager Jörg Schmadtke die Leitung des neu gegründeten NLZ an. Ich habe sofort zugesagt, parallel die Fußballlehrer-Lizenz absolviert. Dann habe ich auch noch die 2. Mannschaft übernommen. Das war alles ein bisschen viel, aber ich hatte gar keine Zeit zum Überlegen, habe einfach gemacht", erzählt Hengen im Gespräch mit dem kicker. Auch in den folgenden Jahren waren Jobwechsel nie von langer Hand geplant: "Für mich hat sich immer alles so ergeben, ohne dass ich mir groß einen Kopf gemacht habe, warum und wieso."

Der Wolfsburger (Noch)-Geschäftsführer Schmadtke, der an diesem Wochenende seine Managerlaufbahn vorerst beendet, war auch für den nächsten Schritt in Hengens Werdegang verantwortlich. "Er hat mich zum einen oder anderen Spiel geschickt, nach Belgien. Da kam ich irgendwann mit dem Chefscout von Everton in Kontakt, wir haben uns ausgetauscht - und daraus wurden dann dreieinhalb Jahre im Scouting beim FC Everton", berichtet Hengen. In dieser Zeit legte er den Grundstein für die Art und Weise, mit der er heute den FCK leitet. "Die intensiven Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen bilden eine ideale Basis für meine jetzige Tätigkeit. Wie denkt ein Trainer, womit muss sich ein NLZ-Leiter auseinandersetzen, wie müssen Scouts vorgehen? In all das kann ich mich hineinversetzen, weil ich es selbst erlebt habe", so Hengen.

Lehrreiche Zeit bei Everton

Der Erfahrungsschatz wurde über die Jahre immer reicher. Auf Everton folgten Scoutstationen bei der PSV Eindhoven, West Ham United und dem Hamburger SV. Neben den Spielermärkten in Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich war er auch in Mexiko und Brasilien zugange. Der FC Everton und speziell ein Liverpooler Derby sind ihm nachhaltig im Gedächtnis geblieben: "Manager David Moyes hat sich immer wieder Zeit genommen, uns Scouts mit einzubeziehen, um die Hintergründe von Entscheidungen zu erklären. Warum zum Beispiel ein Spieler nicht geholt wurde, obwohl sportlich eigentlich alles passte. Das war sehr lehrreich. Nach einem Derby gegen Liverpool waren wir als Scouts mal wie selbstverständlich mit in der Trainerkabine, haben uns mit Moyes und Rafa Benitez ganz normal über Fußball unterhalten. Diesen respektvollen Umgang mit uns als Angestellten fand ich sehr beeindruckend."

Die insgesamt fast 13 Jahre im Scouting waren aber nicht nur äußerst lehrreich, sie waren auch zehrend. "Du wirst nicht jünger und belastbarer. Jahr für Jahr 70.000 bis 80.000 Kilometer unterwegs zu sein, da sucht man dann auch mal wieder eine neue Herausforderung", erklärte Hengen. Weil Hengen nach dem Ende seiner Spielerkarriere mit seiner Familie in der Nähe von Aachen wohnen geblieben ist, passten Zeitpunkt und Umstände, als sich 2020 der Sportdirektorposten bei der Alemannia auftat.

Ich habe keinen Karriereplan. Thomas Hengen

Nach einem Jahr folgte der Aufstieg zum FCK, ein weiteres Jahr später der gemeinsame Aufstieg in die 2. Liga, im vergangenen Halbjahr die famose Hinrunde in der 2. Liga. Dass Hengen mit dieser Erfolgsgeschichte in der Branche für Aufmerksamkeit an seiner Person gesorgt hat, liegt auf der Hand. Doch darüber macht sich der Pfälzer keine Gedanken. "Ich habe keinen Karriereplan. Und schon als Spieler gelernt, mir über Hätte, Wenn und Aber keine Gedanken zu machen. Im Moment fühle ich mich pudelwohl, wo ich bin. Und ich habe das Gefühl, dass diese Konstellation für alle sehr, sehr gut passt." Und wer weiß. Bestätigt der FCK den Trend der Hinrunde, muss perspektivisch vielleicht gar kein Vereinswechsel für einen erneuten Aufstieg folgen ...