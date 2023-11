Vorteil Dortmund? Welche Rollen die Joker vor dem Topspiel spielen

Bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern machen diverse Ersatzspieler Druck von der Bank. Welche Rollen sie vor dem Topspiel spielen.

Das kurze Kapitel, das Anthony Modeste in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund schrieb, blieb auf wenige Zeilen in der dicken Chronik des Klubs beschränkt. Doch es hätte auch anders kommen können, hätte sich der BVB am 34. Spieltag gegen Mainz die begehrte Meisterschale gesichert. Denn dann wäre es der Sturm-Oldie gewesen, der beim 2:2 im direkten Duell mit dem späteren Titelträger FC Bayern für den mutmaßlich entscheidenden Unterschied gesorgt hätte. Als Joker traf Modeste beim letzten Aufeinandertreffen in Dortmund in der fünften Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich, auch beim 1:2 des ebenfalls eingewechselten Youssoufa Moukoko war er als Vorbereiter involviert.

Wie damals, vor ziemlich genau 13 Monaten, könnten auch am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Joker wieder eine entscheidende Rolle spielen, denn sowohl beim BVB als auch beim FCB scharren die, die gerade hintenanstehen, kräftig mit den Hufen. Was nicht zuletzt das vergangene Wochenende eindrucksvoll untermauert hat.

Auf Dortmunder Seite wechselte Trainer Edin Terzic nach 1:2-Pausenrückstand in Frankfurt unter anderem Karim Adeyemi, Moukoko und später Julian Brandt ein. Erstgenannter überzeugte als Vorarbeiter für Letztgenannten, und Moukoko, der zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen hatte, hat nun acht seiner insgesamt 13 Bundesliga-Tore als Joker erzielt. Historisch gelangen nur Paco Alcacer mehr Jokertore im BVB-Dress als dem nach wie vor erst 18-jährigen Moukoko, der Anlaufzeit gebraucht hat, um in die Saison zu finden, nach insgesamt nur 47 Minuten an den ersten acht Bundesliga-Spieltagen jedoch zwischenzeitlich Selbstvertrauen durch einen Dreierpack bei der deutschen U 21 sammeln konnte.

"Es ist immer wieder eine Freude, ihn zu sehen, wie torgefährlich er ist", hatte Terzic bereits im Oktober betont. "Den Eindruck, den wir häufig im Training bekommen, den wollen wir ins große Stadion bekommen. Es hapert noch daran, dass wir ihn auch dort in die torgefährlichen Räume bekommen." Bis zum Spiel in Frankfurt.

Öffentliche Lobeshymnen für Bayern-Joker Tel

Moukokos Problem gleicht dem seines Pendants Mathys Tel in München, die Konkurrenz ist einfach enorm. Gerade jetzt, wo mit Niclas Füllkrug der deutsche Nationalstürmer hinzukam und selbst Sebastien Haller nur noch auf der Bank sitzt. "Ich sehe keine Unzufriedenheit oder Ungeduld", versichert Terzic im Hinblick auf Moukoko. "Ich sehe einen großen Wunsch, dass er sehr viel spielen möchte. Die Diskussionen kamen nicht von uns. In Frankfurt konnte er das Spiel beleben. Die Beziehung zwischen Youssoufa und mir ist extrem eng, extrem ehrlich."

Dass ein Joker-Dasein definitiv noch nicht das Ende der Welt für einen (18-jährigen) Fußballer sein muss, belegt Tel beim FC Bayern Woche für Woche. Nicht nur intern könnte die Wertschätzung gegenüber dem lernwilligen Franzosen größer kaum sein, auch öffentlich überschlagen sich Thomas Tuchel und Co. in ihren Lobeshymnen.

Tel hatte im Sommer, nachdem Harry Kane angekommen war, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, bleiben und auf die Chancen lauern zu wollen. Mit riesigem Erfolg. "Es ist auch beeindruckend, dass einer mal sagt: 'Ich bin genau richtig hier, ich will nicht wechseln oder ausgeliehen werden, um mehr zu spielen.'", freut sich Tuchel. "Und man sieht es: Er schließt auch fantastisch ab im Training. Er ist zufrieden und macht das Beste draus."

Müllers Rat: "Mathys soll weiter sein Ding machen"

Tel ist beim FC Bayern nicht nur ein Youngster, der zwischendurch mal zeigen darf, was er so kann. Der Teenager trug in dieser Saison mit seinen 2:1-Siegtreffern in Mönchengladbach oder in Kopenhagen entscheidenden Anteil an der bis zum Pokal-Aus in Saarbrücken guten Stimmung im roten Teil Münchens. "Man sieht, er will Tore machen", lobt Thomas Müller, selbst zumeist nur noch Ersatz, und zieht einen bemerkenswerten Vergleich: "Wenn wir uns an Arjen Robben erinnern: Da haben wir auch manchmal gedacht, jetzt hätte er den Nebenmann eigentlich sehen müssen. Er war aber so auf das Tor fokussiert, das hat ihm auch sehr viele Tore beschert", sagt Müller und rät Tel: "Mathys soll weiter sein Ding machen." Sechs Tore und eine Vorlage in nicht mal 350 gespielten Minuten belegen Tels starken Start.

Dabei sind es bei Weitem nicht nur Moukoko oder Tel, die von der Bank aus (erfolgreich!) Druck machen. In Dortmund beispielsweise saßen beim Frankfurt-Spiel neben Moukoko auch Haller, Adeyemi, Brandt, Jamie Bynoe-Gittens für die Offensive, oder Niklas Süle und Julian Ryerson für die Defensive auf der Bank - obwohl Kapitän Emre Can und Felix Nmecha fehlten.

Wir können nicht mit elf Spielern unser Ziel erreichen. Thomas Tuchel

Immer wieder mal gelingt es Ersatzspielern, sich durch starke Joker-Einsätze wieder in die Startelf zu spielen. "Wir Trainer können immer klagen, wenn Spieler ausfallen", findet Terzic. "Aber ich sehe es häufig andersherum: Ich freue mich, dass jemand anders die Chance bekommt, sich zu zeigen. Die Jungs auf der Bank hätten sich diese Chance schon vorher verdient."

Und der Ertrag liest sich entsprechend: Von insgesamt 36 Dortmunder Scorer-Punkten in dieser Saison kamen neun von Jokern - ergibt einen Anteil von satten 25 Prozent. Beim FC Bayern, wo Tuchel defensiv vor Herausforderungen steht, offensiv dafür Müller, Eric-Maxim Choupo-Moting oder Serge Gnabry vertrösten muss, kommen von derzeit 62 Scorerpunkten ebenfalls neun durch Joker (14,5 Prozent). Erfolgreicher war in der Liga bisher nur der VfB Stuttgart (11 Joker-Scorerpunkte). "Wir können nicht mit elf Spielern unser Ziel erreichen", weiß der Trainer. "Natürlich gibt es Unzufriedenheiten, egal, wie klein der Kader ist. Aber das ist völlig normal, und so muss es auch sein."