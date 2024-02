Vorsichtsmaßnahme: Terzic rechnet bei Malen nur mit einem kurzen Ausfall

An diesem Samstag kurz vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg bestätigte BVB-Trainer Edin Terzic den Ausfall von Donyell Malen. Für die Champions-League-Aufgabe unter der Woche könnte und soll es wieder reichen.

Mit einem Doppelpack hatte Dortmunds Donyell Malen beim jüngsten 3:0 gegen den SC Freiburg noch überragt - und wäre deshalb garantiert in der Startelf des BVB an diesem Bundesliga-Samstag gestanden.

Allein, es wurde nichts draus: Denn wie BVB-Coach Edin Terzic unmittelbar vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg im Gespräch mit Sky mitteilte, hatte eine Verletzung einen Einsatz des zuletzt aufdrehenden Malen (fünf Scorerpunkte in vier Ligaspielen) zunichte gemacht.

Der Stürmer hatte sich demzufolge am Freitag im Mannschaftstraining "leicht am Knie verletzt" und sei "nicht bei 100 Prozent".

"Wir drücken die Daumen"

Der Personalwechsel sei also eine Vorsichtsmaßnahme. Auch wenn es "nichts Dramatisches" sei, wolle man "kein Risiko eingehen". Deshalb entschied sich Terzic für die Startelfnominierungen von Julian Brandt und Winterneuzugang Jadon Sancho, während neben Malen der junge Jamie Bynoe-Gittens auf die Bank rückte.

Immerhin, so Terzic weiter: Der 25-jährige Niederländer machte sich letztlich warm, "dann werden wir entscheiden, ob es noch zu einem Kurzeinsatz reicht". Ein Risiko wolle er aber nicht eingehen - zumal es sich insgesamt nur um eine kleinere Blessur handeln solle.

Die Hoffnung auf einen Einsatz in der Champions League - bei Malens Ex-Klub PSV Eindhoven steht am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Hinspiel im Achtelfinale - hegt der BVB-Coach aber. Terzic nochmals ausführlich dazu: "Die Verletzung ist am Morgen entstanden. Ursprünglich war geplant, dass Donyell wieder an den Start geht, da er letzte Woche eine herausragende Leistung gezeigt hat. Wir wollen kein Risiko eingehen. Es ist nichts Dramatisches. Es ist etwas, das ihn ein oder zwei Tage lang beschäftigen wird. Deshalb drücken wir die Daumen, dass es ihm morgen besser geht."