Vorsicht vor der schwedischen Achterbahn

Im letzten EM-Spiel beim Heim-Turnier trifft Deutschland auf die Schweden. Um sich Bronze und das Olympia-Ticket zu sichern, wird die DHB-Auswahl speziell eine Sache zwingend vermeiden müssen.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Die Statistiker müssen schon ein wenig kramen, um den letzten deutschen Sieg über eine schwedische Mannschaft zu finden. Mittlerweile acht Jahre ist es her, dass die DHB-Auswahl auf ihrem Weg zum zweiten EM-Titel am 18. Januar 2016 die Hürde Schweden in der Vorrunde überspringen konnte (27:26). Seitdem gab es in acht Duellen zwei Remis und sechs Niederlagen.

Damals trainierte noch Dagur Sigurdsson die deutsche Mannschaft und schaffte ein Kunststück, das bislang nur ein Trainer wiederholen konnte: Der Isländer gewann mit einer anderen Nation als seinem Heimatland EM-Gold. Das gelang anschließend nur noch dem Norweger Glenn Solberg - vor zwei Jahren mit dem schwedischen Nationalteam.

Speziell sein Führungsstil ist es, der viele Fans während der schwedischen Partien bei dieser EM ins Staunen versetzt. Sinnbildlich dafür stehen die Timeouts, in denen sonst häufig die Trainer das Wort ergreifen und klare Vorgaben machen.

Solberg aber hält sich zurück, horcht häufig in die Mannschaft hinein, lässt Führungsspieler reden und gemeinsam ihre Ideen entwickeln. Der 51-Jährige ist eher der stille Beobachter und ergänzt das Gesagte. Darauf angesprochen und ob er es als Erfolgsrezept ausgemacht habe, antwortet Solberg: "Ja, ich denke schon, und so führe ich mein Team. Ich hoffe und ich glaube, dass dies die beste Art ist, Schweden zu führen."

Der Erfolg ist eine Bestätigung dessen. Seit Dienstantritt hat Solberg die Schweden in vier große Halbfinals geführt - die alle gegen Frankreich geführt wurden. Nun bietet sich dem Rekord-Europameister (1994, 1998, 2000, 2002 und 2022) zum zweiten Mal in seiner Geschichte die Chance auf EM-Bronze. Bei der zweiten Ausgabe in Spanien im Jahr 1996 verloren die Skandinavier denkbar knapp mit 22:23 gegen Jugoslawien. Nun soll Gastgeber Deutschland "büßen".

Das direkte Duell ums Olympia-Ticket geht Schweden mit reichlich Bundesliga-Power an. Neun Spieler stehen aktuell in Deutschland unter Vertrag - alleine vier davon beim aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg. Neben Albin Lagergren, Daniel Petterson und Oscar Bergendahl sorgte besonders Spielmacher Felix Claar bis dato für Furore bei der EM in Deutschland. Ein besonderes Augenmerk gilt neben den Kielern Eric Johansson und Karl Wallinius, dem Berliner Max Darj und Hannovers Jonathan Edvardsson dem Kopf des Teams: Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt.

Golla über Gottfridsson "Ich weiß, dass er erfolgsbesessen ist"

Ein Duell, auf das sich Vereinskollege Johannes Golla als Turm in der deutschen Abwehr besonders freut. "Es wird nicht einfach. Ich kenne ihn natürlich eigentlich in- und auswendig, aber er hat diese handballerische Fähigkeit, die Situation zu erkennen", warnt der deutsche Kapitän: "Von daher wird man ihn nicht hundertprozentig rausnehmen können."

Den Ärger rund um das Halbfinal-Aus, der Gottfridsson speziell mitnahm, wird den MVP der EM 2022 nicht stoppen können. "Ohne zu wissen, wie es nach dem Frankreich-Spiel war, weiß ich, dass er erfolgsbesessen ist. Ich weiß auch, wie schnell er das in Motivation umwandeln kann, um dann am Sonntag wieder bereit zu sein", erklärt Golla.

Mit der Taktik, sich nur auf Gottfridsson zu fokussieren, ist das DHB-Team freilich schlecht beraten. Neben dem auffälligen Claar (30 EM-Treffer) dreht bei diesem Turnier mal wieder Schwedens Linksaußen Hampus Wanne mächtig auf. Der ehemalige Flensburger und aktuelle Barcelona-Profi erzielte bei der Handball-EM bereits 33 Tore.

Wanne steht exemplarisch für den schwedischen Spielstil. Wehe wenn der skandinavische Vergnügungszug losrollt. "Was das Tempospiel angeht, ist es eine der besten Mannschaften der Welt, die auch aus dem Tempo den Ball immer weiter laufen lässt, die da ganz klar auch ihre Chancen sucht", stellt Golla klar.

Für die deutsche Mannschaft gilt es technische Fehler, Ballverluste und überhastete Würfe um jeden Preis zu vermeiden. Sonst sitzt das DHB-Team ganz schnell in der schwedischen Achterbahn. Und da kennen Wanne & Co. keine Gnade. "Er ist einer der besten Linksaußen, die es im Moment gibt", sagt mit Golla einer, der es wissen muss: "Er kommt über das Tempospiel, ist aber auch aus der Ecke extrem sicher."

Ist es eine gute Idee, die schwedischen Außen werfen zu lassen?

Andreas Wolff hat bei diesem Turnier bislang hervorragende Quoten gegen die Links- und Rechtsaußen vorzuweisen. Dennoch gibt Golla offen zu: "Ähnlich wie gegen Dänemark wird es einfach auch schwer, da den Kompromiss zu finden. Was lassen wir zu und was lieber nicht?"

Es geht auch um ein weiteres Kapitel im "ewigen" Duell: Bereits 112-mal spielte eine deutsche Männer-Nationalmannschaft bislang gegen Schweden - keine Paarung gab es aus deutscher Sicht häufiger. 45 Siegen stehen 14 Remis und 53 Niederlagen gegenüber. Folgt am Sonntag "endlich" Nummer 46?