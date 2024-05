Vorsicht vor dem LASK: Als die Linzer für Sturm einst zum Spielverderber wurden

Gut vier Jahrzehnte ist es her, als der LASK dem SK Sturm in die Meistersuppe spuckte. Auch damals trafen die beiden Klubs am vorletzten Spieltag aufeinander. Der Champion kam am Ende nicht aus Graz.

Wie im ÖFB-Cup möchte sich der SK Sturm auch in der Meisterschaft die Krone aufsetzen. Doch Achtung: Vor dem Duell mit dem LASK werden Erinnerungen wach. GEPA pictures