Vorsicht, Tabellenführung: Der BVB ist kein Einzelfall

Borussia Dortmund hat erneut ein Spiel als Tabellenführer nicht gewonnen. Doch das ist in dieser Saison beileibe kein Einzelfall - und eine Warnung für den FC Bayern.

Frust in Bochum: Marco Reus hat den Titel mit dem BVB nicht mehr in der eigenen Hand. IMAGO/Uwe Kraft

Als Tabellenführer spielt es sich besonders selbstbewusst und souverän? Das lässt sich in dieser Bundesliga-Saison wahrlich nicht behaupten. Nach 30 Spieltagen heißt es für Borussia Dortmund & Co. vielmehr: Hilfe, wir sind Erster!

Denn auch das ist Ausdruck der ungewohnten Spannung im Titelrennen 2022/23: Die Spitzenreiter gewannen in dieser Saison nicht einmal die Hälfte ihrer Spiele. 14 Siegen stehen acht Unentschieden und sieben Niederlagen gegenüber. Am Freitag hatte der BVB den ersten Platz durch ein 1:1 in Bochum verspielt und setzte den Trend damit nahtlos fort.

Die Bayern patzten 2022/23 schon neunmal als Spitzenreiter

Der FC Bayern, der nun zum 20. Mal in dieser Spielzeit ganz oben steht, gewann von bislang 19 Partien als Tabellenführer nur zehn bei sechs Remis und drei Niederlagen (2:3 in Gladbach, 1:2 in Leverkusen, 1:3 in Mainz). Union Berlin, vom sechsten bis zum zwölften Spieltag Erster, gewann viermal und verlor dreimal.

Gänzlich sieglos blieben die anderen beiden Spitzenreiter: Der SC Freiburg wurde im September durch ein 0:0 gegen Gladbach schnell wieder abgelöst, der BVB verlor am 26. Spieltag mit 2:4 in München und patzte nun in Bochum. Insgesamt haben die Borussen damit sogar ihre jüngsten drei Duelle als Tabellenführer in den Sand gesetzt. Bereits am 3. Spieltag der Saison 2019/20 war es ihnen so ergangen, als sie bei Union mit 1:3 den Kürzeren zogen.

Der FC Bayern ist also auch statistisch gewarnt, wenn er am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Werder Bremen seine Tabellenführung bestätigen und den nächsten Schritt zur elften Meisterschaft in Serie gehen will.

Sollte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel noch einmal wackeln, könnte es am Ende zu einem Szenario kommen, das es letztmals in der Saison 2009/10 gab. Damals hatten nach 34 Spieltagen alle Tabellenführer zusammen weniger als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen. Meister wurden die Bayern mit nur 70 Punkten. Aktuell stehen sie bei 62, der BVB bei 61.