Vorschau NFC West: Seahawks, Rams, Cardinals, 49ers im Check

Vier Play-off-Anwärter in einer Division. Die NFC West dürfte mit Seattle, den Rams, San Francisco und Arizona erneut das Maß aller Dinge sein. Der kicker-Check.

Seattle Seahawks (Vorjahresbilanz 12:4): Wilson muss Wilson sein dürfen

In Seattle steht und fällt alles mit Russell Wilson. Und damit, wie der Coaching-Staff den Superstar-Quarterback einsetzt. Offensive Coordinator Brian Schottenheimer, der deutlich zu oft aufs Laufspiel vertraute, ist weg, dafür nun Shane Waldron (vorher Rams) da. Das sollte vor allem Wilson helfen, der in DK Metcalf eine explosive Waffe als Receiver zur Verfügung hat und gerade den tiefen Pass gerne sucht.

Die Seahawks waren in der Vorsaison das beste Team der Division und möchten es auch in diesem Jahr sein, dafür brauchen sie aber auch ein Quäntchen Glück. Der erste Anzug sitzt, fallen - gerade auf defensiver Seite - aber ein, zwei Stammspieler aus, wird es eng. Immerhin hat Star-Safety Jamal Adams langfristig verlängert.

Los Angeles Rams (10:6): Ist Stafford der fehlende Schlüssel?

Der neue starke Mann in Los Angeles: Matthew Stafford. Getty Images

Vorbei ist das "Experiment" Jared Goff. Der junge Quarterback, einst von den Rams an Position eins im Draft ausgewählt, wurde gemeinsam mit wertvollen Draft-Picks nach Detroit geschickt, um im Gegenzug von den Lions Quarterback Matthew Stafford nach Los Angeles zu bringen. Der Routinier, der für kreative und spontane Lösungen bestens geignet ist, sollte die ohnehin schon gut besetzte Rams-Offense auf ein neues Level heben - und sie wieder zu einem potenziellen Titelkandidaten machen.

In der Defensive warten mit Aaron Donald (Pass Rush) und Jalen Ramsey (Cornerback) zwei der besten Spieler der NFL, und Head Coach Sean McVay ist ohnehin einer der kreativsten Macher der NFL.

Arizona Cardinals (8:8): Prominente Namen

Zurück zu alter Stärke? JJ Watt will in Arizona angreifen. Getty Images

Das so wichtige dritte Jahr für Kyler Murray. Der athletische Quarterback der Cardinals hat vom Front Office erneut die nötige Unterstützung bekommen; letztes Jahr mit Receiver DeAndre Hopkins, in diesem mit dem hochveranlagten AJ Green, der in Cincinnati zuletzt allerdings mit größeren Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und nicht wieder zu alter Stärke fand.

Auf der Gegenseite hat der Pass Rush neben Chandler Jones einen prominenten Neuzugang erhalten: JJ Watt will beweisen, dass er nach wie vor einer der besten Quarterback-Jäger der Liga ist. Bislang hat es Coach Kliff Kingsbury noch nicht in die Play-offs geschafft. Ob sich das in diesem Jahr ändert, hängt auch davon ab, wie sich die "Altstars" einfügen. Zumal die Division unglaublich schwierig ist.

San Francisco 49ers (6:10): Bei voller Fitness eine Bank

Das Seuchenjahr ist vorbei, fürs Erste zumindest. In der vergangenen Saison hatten die San Francisco 49ers mit herben Verletzungsproblemen zu kämpfen, nun sind Nick Bosa, George Kittle und Co. genesen zurück. Und: Ein neuer Quarterback ist da. Der an Position drei gedraftete Trey Lance wird Jimmy Garappolo auf Dauer ablösen, aber ab wann? Lance glänzt mit seiner Athletik im Laufspiel und einem starken Wurfarm, bei "Jimmy G" reicht es wohl einfach nicht fürs oberste Regal.

Letztes Jahr waren die Niners nach dem verlorenen Super Bowl gegen Kansas City einer der Topfavoriten und sollten es auch in diesem Jahr wieder sein. Coach Kyle Shanahan hat im Golden State eine extrem talentierte Truppe zur Verfügung, die - wenn gesund - mit Seattle und den Rams um die Krone der NFC West kämpft.