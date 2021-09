Vorschau NFC South: Sainsts, Buccaneers, Panthers, Falcons im Check

Tampa Bay will mit dem gleichen Kader den gleichen Erfolg, New Orleans und Carolina gehen bei den Quarterbacks neue Wege - und in Atlanta liegen nach zuletzt vielen Enttäuschungen samt denkbar unglücklicher Niederlage die Hoffnungen auf dem Trainerstab. Die vier Teams der NFC South im kicker-Check.

Auf der NFC South liegt in diesem Jahr ein ganz besonderes Hauptaugenmerk, schließlich tummelt sich dort der amtierende Titelträgel aus Tampa Bay und um den weiterhin nimmermüden Tom Brady. Doch auch sonst steckt viel Qualität in der Gruppe - genauso aber auch etliche Fragezeichen.

New Orleans Saints (Vorjahr 12:4): Hoffnungen auf "30:30"-Winston

Wohl keinem Division-Sieger aus der Vorsaison werden so geringe Chancen eingeräumt, den Triumph zu wiederholen, wie den Saints in der NFC South. Zu groß der Umbruch, und zu stark wird Super-Bowl-Champion Tampa Bay eingeschätzt. 15 Jahre lang war Drew Brees das Gesicht der Saints und führte das Franchise zur Vince-Lombardi-Trophy im Superbowl 44. Diese Ära endete nun emotional, und die Fußstapfen sowie der Umbruch sind riesig. Als Brees letzte Saison mit mehreren Rippenbrüchen einige Spiele verpasste, stand Allzweckwaffe Taysom Hill bereit. Das Schweizer Taschenmesser der Offensivspieler (werfen, fangen, rennen, blocken) wird von Head Coach Sean Payton sicher wieder stark eingebunden. Bei der Rolle des Starting Quarterbacks legte sich Payton allerdings auf Jameis Winston fest. Jener Winston, der 2019 im Trikot der Tampa Bay Buccaneers den unrühmlichen Rekord von mindestens 30 Touchdown-Pässen und 30 Interceptions aufstellte. Wohlwollend könnte man den Spielstil unterhaltsam nennen.

Doch in New Orleans sehnt man sich weiter nach einer konstanten Passing-Offensive. Sorgen bereitet allerdings auch das Receiver-Korps in "Big Easy". Michael Thomas' Verletzung wurde lange konservativ behandelt und ließ erst Ende Juli eine Knöchel-Operation durchführen, was zu Dissonanzen innerhalb der Organisation führte. Denn so gehen die erfolgsverwöhnten Saints zunächst mit der mit blassesten Receiver-Klasse der gesamten NFL in die Saison. Davon profitieren dürfte Alvin Kamara. Der 26 Jahre alte Runner ist neben Thomas der Star dieser einst so stolzen Offensive und schon immer eine extrem starke Waffe im Passspiel. Aus Kostengründen mussten sich die Saints von einigen Spielern trennen. Besonders in der Defensive dürfte sich das bemerkbar machen. Janoris Jenkins, Trey Hendrickson und Malcom Brown sind nur drei der prominentesten Namen. Selten gingen die New Orleans Saints mit so viel Ungewissheit in eine neue Spielzeit.

Darf bei den Saints ran: Quarterback Jameis Winston. imago images/Icon SMI

Tampa Bay Buccaneers (Vorjahr 11:5): Hoffnungen auf die Wiederholung

Etwas schleppend ging es für Tom Brady und seine Bucs im vergangenen Jahr los, doch der Abschluss mit acht Siegen in Folge und dem souveränen 31:9 im Super Bowl gegen die Chiefs ließ mehr als aufhorchen - siebter Ring für "TB12" inklusive. Ein starkes Gerüst war in Florida schon vorhanden, doch der G.O.A.T. hob das komplette Team auf ein ungeahntes Level und brachte das Sieger-Gen aus New England mit. Häufig fallen Teams in der Saison nach einem Super-Bowl-Sieg etwas ab, weil das ganz große Ziel schließlich erreicht wurde. Doch wenn der Quarterback Brady heißt, ist das nicht zu befürchten. Auch mit 44 Jahren strotzt der Mann mit den sieben Titeln vor Ehrgeiz und wird seine Teamkollegen mitreißen: "Es ist ja nicht so, dass wir 60:0 gewonnen hätten. Wir hatten in vielen Matches Probleme - bei der Ballbewegung, gegen Blitze, beim Laufspiel, beim Passspiel."



Den Bucs ist zudem das Kunststück gelungen, alle 22 Starter der Vorsaison weiter zu beschäftigen (das gelang den Bucs als erstes Franchise seit 1977 - damals hatten die Oakland Raiders ihre Mannschaft nach dem Titelgewinn halten können) und sich punktuell sogar noch zu verstärken. "Wir haben viel Kontinuität, haben viele Dinge, auf denen wir aufbauen können, haben viel mehr gemeinsame Erfahrung", weiß Brady. Mehr könne man sich als Profi nicht wünschen - und "daraus sollten wir Vorteile ziehen". So ist der vielseitige, schnelle Running Back Giovani Bernard eine Waffe genau nach Bradys Geschmack. Die Verteidigung strotzt wie die Defensive und Talent und Qualität. Bleibt Tampa Bay vom Verletzungspech verschont, besteht kein Zweifel, dass die NFC nur über die Jungs von Head Coach Bruce Arians gehen kann.

Teurer Fun Fact und alterstechnischer Fun Fact (weitere Fun Facts finden Sie hier): Im Schnitt kostet ein Ticket für das Eröffnungsspiel der Bucs gegen die Dallas Cowboys in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Angaben des Online-Ticketmarktplatzes "Vivid Seats" stolze 582 US-Dollar. Brady gucken ist teuer. Doch die Leute kommen nicht, weil jedes Spiel sein letztes sein könnte. Der zwischenzeitlich auch an Corona erkrankte und mit einem Bänderriss im Knie spielende Methusalem der NFL ist topfit, 2021/22 spielt er seine 22. Saison. Eine "normale" NFL-Karriere dauert übrigens gerade einmal 3,3 Jahre ...



Carolina Panthers (Vorjahr 5:11): Hoffnungen auf einen "Gescheiterten"

Für ein Team im Umbruch konnten die Panthers in den meisten Spielen erstaunlich gut mithalten. Am Ende sprangen dennoch nur fünf Siege dabei raus, drei davon bereits nach der fünften Spielwoche. Teddy Bridgewater war offensichtlich nicht die Lösung für Carolinas Quarterback-Vakuum nach dem Abschied von Cam Newton. Doch kann sie wirklich Sam Darnold lauten? Viele "mockten" einen der Top-5-Quarterbacks vor dem Draft zu den Panthers. Doch kurz zuvor einigte man sich mit den New York Jets auf einen Trade für den 2018 an Nummer drei gepickten Spielmacher, der nur selten die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen konnte, allerdings immer ein Opfer der schlechten Umstände war.

Durch die Rückkehr von Star-Running-Back Christian McCaffrey sowie den Receiver-Waffen Robby Anderson, D.J. Moore und Terrace Marshall sollten die Möglichkeiten in Carolina definitiv auf Anhieb besser sein. Den Draft-Pick an Position acht wendeten die Panthers zudem für den vielversprechenden Cornerback Jaycee Horn auf und verstärkten die junge sowie entwicklungsfähige Defense weiter. Im zweiten Jahr unter Head Coach Matt Rhule wird die spannendste Frage aber einfach sein, ob Darnold wirklich das erhoffte Upgrade gegenüber Bridgewater sein kann - oder ob die Quarterback-Suche in Carolina im nächsten Frühjahr von vorn losgeht.

Atlanta Falcons (Vorjahr 4:12): Hoffnungen auf einen 72-Jährigen

Soll mit seiner Expertise die Defense der Falcons nach vorn bringen: Coordinator Dean Pees. imago images/ZUMA Wire

Vier Siege aus 16 Spielen: Die Bilanz liest sich so verheerend, wie die Saison der Atlanta Falcons auch war. Doch ein etwas genauerer Blick lohnt. Einige der zwölf Niederlagen kamen so knapp wie kurios zustande - Stichwort Wassermelone. Steckt also mehr in diesem Team als vier Siege? Im Sommer folgte ein Neustart unter erschwerten Bedingungen. Denn General Manager Terry Fontenont (aus New Orleans) und Head Coach Arthur Smith (Mastermind der Titans-Offensive) mussten erst einmal feststellen, wie schlecht die Salary-Cap-Situation der Falcons tatsächlich ist. So kam die Trennung von Superstar-Receiver Julio Jones (fortan Tennessee) nicht mehr überraschend, da man sonst nicht genug Geld für die Gehälter der Draft-Klasse zur Verfügung hatte.

In genau diesem Rookie-Jahrgang schlummert die Hoffnung, wie der Julio-Verlust abgefangen werden soll. Kyle Pitts, für viele Scouts und Experten das größte Talent der Tight-End-Position seit Jahrzehnten, sollte direkt ins System von Smith passen und eine gewichtige Rolle im Passspiel von Quarterback Matt Ryan (36) einnehmen. Die defensiven Hoffnungen ruhen dagegen auf einem 72-Jährigen. Denn die Falcons holten in Dean Pees den ehemaligen Defensive Coordinator der Patriots, Ravens und Titans aus dem Ruhestand. Aufgrund der Sparzwänge waren namhafte Verstärkungen der Achillesferse nicht möglich. So hofft man nun, mit Scheme-Anpassungen, neuen Blitz-Konzepten und eben der puren Erfahrung des alterenden Pees defensiv einen Sprung nach vorn machen zu können. Ein Wagnis, das einmal mehr eine sehr durchwachsene Saison für das Team aus Georgia bedeuten könnte.