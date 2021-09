Vorschau NFC North: Packers, Bears, Vikings, Lions im Check

Nach Wochen des Bangens ist der "Gunslinger" doch noch nach Green Bay zurückgekehrt - und hat wieder Großes vor. In Chicago suchen die Bears noch immer nach einem tragenden Quarterback, während die Vikings eine Defense-Schmach überwinden müssen. Und den Lions fehlen Zähne. Die vier Teams der NFC North im kicker-Check.

Im hohen und vor allem im Dezember sehr kalten Norden der USA kommt es stets zu krachenden Duellen der vier NFC-North-Erzrivalen. Der Titel des Königs des Nordens soll dabei mal wieder über Aaron Rodgers gehen - oder können die anderen "The Pack" ärgern?

Green Bay Packers (Vorjahr 13:3): Ein finaler Ritt bis zum Ende?

Aaron Rodgers hat zweimal in Folge mit seinen Packers das NFC-Finale verloren (gegen San Francisco 2020 und gegen Tampa Bay 2021). Das hat der "Gunslinger" ganz offensichtlich erst einmal verdauen müssen, sogar vom vorzeitigen Abschied aus Green Bay ist lange Zeit die Rede gewesen. Der Star-Quarterback hat am Ende auf sich warten lassen, ist dann aber mit einer klaren Ansage in Richtung Chefetage aufgetaucht - und hat am Ende sogar seinen Kumpel-Receiver Randall Cobb (zuletzt Houston Texans) zurück ins Team bekommen.



Nun fokussiert sich der amtierende MVP der NFL aber wieder voll aufs Sportliche - und wird in seinem womöglich letzten Jahr bei "The Pack" versuchen, zum ersten Mal seit seinem Super-Bowl-Sieg 2010/11 wieder ins Endspiel zu kommen. Dabei muss "A-Rod" anfangs aber auf den noch verletzten Star-Left-Tackle David Bakhtiari verzichten. Ansonsten aber sieht das Team gerüstet aus, Akteure wie Top-Cornerback Jaire Alexander, Running Back Aaron Jones und natürlich auch Star-Passempfänger Davante Adams suchen in der Liga ihresgleichen.



Chicago Bears (Vorjahr 8:8): Dalton, Mack und starke Gegner

Definitiv sollen es für die Bears nach dem Abschied von Mitchell Trubisky (Buffalo Bills) mehr als acht Siege werden. Doch dafür ist es entscheidend, dass der von den Bengals entlassende und prompt geholte Andy Dalton mal für Ruhe auf der Quarterback-Position sorgt. In der Hinterhand hat Chicago zwar weiterhin auch Nick Foles, doch der passstarke Dalton soll es eben vom Start weg richten. Oder setzt sich doch Erstunden-Pick Justin Fields durch?



Der Spielplan der Bears ist brutal, das Team von Head Coach Matt Nagy muss es mit der gesamten NFC West aufnehmen (die mit Seahawks, Rams, Cardinals und 49ers wohl beste Division der NFL) und darüber hinaus auch noch mit Super-Bowl-Sieger Tampa Bay, Cleveland, Baltimore sowie eben zweimal NFC-North-Rivale Green Bay. Darüber hinaus ist Top-Receiver Allen Robinson, der in seiner Karriere seit 2014 wenig Top-Quarterbacks an die Seite gestellt bekommen hat, für den Moment nur noch für diese Saison gebunden. Obendrein hat man Cornerback Kyle Fuller an Denver verloren, genauso wie Return-Ass Cordarrelle Patterson (Atlanta). Alles in allem könnte es auch sein, dass es trotz eines Kalibers wie Pass Rusher Khalil Mack am Ende doch nur ein Übergangsjahr wird.



Minnesota Vikings (Vorjahr 7:9): Die Defense muss sich steigern

Sollen es in der Offensive der Vikings richten: Quarterback Kirk Cousins und Star-Läufer Dalvin Cook. imago images/Icon SMI

Mike Zimmer bringt mit seinen 65 Jahren reichlich Erfahrung mit, ist 1996 mit den Dallas Cowboys als Assistenztrainer Super-Bowl-Sieger geworden - und zeichnet nun schon seit 2014 als Chef für die Vikings verantwortlich. Sein Markenzeichen: starke Defense-Reihen. 2020 ist das aber alles zusammengebrochen, Minnesotas Abwehr landete in Sachen Scoring auf Rang 29, bei Total Defense war es Platz 27. Und am Ende stand eine Bilanz von 7:9, die erste Negativausbeute für einen enttäuschten wie verärgerten Zimmer in seiner Zeit seit 2014.



Doch die Probleme sind addressiert, obendrein kehrt Star-Pass-Rusher Danielle Hunter zurück - und in der Offense hat die Truppe aus Minneapolis sowieso in Quarterback Kirk Cousins, in Passempfänger Adam Thielen sowie in Durchstarter Justin Jefferson absolute Könner im Roster. Und falls über den Pass nichts geht, darf natürlich wieder die kaum zu stoppende Dampfwalze Dalvin Cook durch die Reihen rattern. Was fehlt, ist die Tiefe - und das könnte sich rächen, erst recht in einer nun steigenden 17-Spiele-Saison. Alles in allem sollte die Vikes aber auf jeden Fall die Packers am ehesten beim Kampf um die NFC-North-Krone herausfordern können.



Detroit Lions (Vorjahr 5:11): Übergang, Hockenson, St. Brown

Die Lions sind und bleiben ein Fall für sich. Seit 2016 wartet das stolze Team aus "Motor City" nun schon wieder auf eine Play-off-Teilnahme, das Projekt mit Patriots-Defense-Guru Matt Patricia ist gescheitert, und obendrein ist von der früheren Top-Offense um Calvin "Megatron" Johnson und Matthew Stafford nichts mehr übrig. Der Star-Reveiver ist schon lange in Ruhestand, während der kreative Quarterback zu den Los Angeles Rams weitergezogen ist - und dort nun nach dem Super-Bowl-Sieg greifen könnte.

Der neue Trainer Dan Campbell, früherer Tight End in der NFL, hat also eine denkbar schwierige Aufgabe. Er muss ein Team, das sicherlich in dieser Saison keine Bäume ausreißen wird, in eine erfolgreiche Zukunft führen - und dafür die Weichen stellen. Immerhin kann der neue Head Coach und sein neuer Offensive Coordinator Anthony Lynn auf den vielversprechenden Running Back D'Andre Swift und natürlich auf den höchst zuverlässigen Tight End T. J. Hockenson zurückgreifen. Als Spielmacher steht der von den Rams bekommene Jared Goff parat - und ist natürlich weit weniger kreativ als Stafford, dürfte aber als verlängerter Arm des Trainers zusammen mit Center Frank Ragnow funktionieren. Aus deutscher Sicht besonders interessant: Weil den Lions Top-Receiver fehlen, könnte der deutsch-amerikanische Rookie Amon-Ra St. Brown (Bruder von Packers-Practice-Squad-Mitglied Equanimeous) direkt reichlich Einsatzchancen erhalten.