Vorschau NFC East: Washington, Giants, Cowboys und Eagles im Check

Die schlechteste Division der Vorsaison wagt einen neuen Anlauf - wohl wieder ohne Philadelphia, aber mit Dallas? Und Ryan Fitzpatrick in Washington? Und New York? Der kicker-Check.

Fast schon zur Lachnummer machten sich die vier Teams der NFC East 2020. Keine einzige Mannschaft beendete die Saison mit mehr Siegen als Niederlagen - kein tragbarer Zustand für eine der traditionsreichsten Divisions der NFL. Immerhin: Für Abwechslung ist hier permanent gesorgt. Seit 2004 hat es kein Team mehr geschafft, die NFC East zweimal in Folge zu gewinnen.

Washington Football Team (Vorjahr 7:9): Spektakel oder Debakel?

Mit gerade mal sieben Siegen hatte sich das Washington Football Team in der vergangenen Saison in die Play-offs gemogelt. Weil die restliche Division noch schlechter war, und ein Team es nun mal schaffen muss. Die Chancen, sich auch dieses Jahr wieder für die Postseason zu qualifizieren, sind in der US-Hauptstadt durchaus vorhanden. Sie stehen und fallen aber mit einem Quarterback, der gleichwohl für Spektakel als auch Debakel stehen kann: Ryan Fitzpatrick.

Der bärtige Spielmacher, der in Washington bereits seinen neunten Arbeitgeber in der NFL vorfindet, liefert teils atemberaubende Spiele ab. Weil er das Risiko niemals meidet, kommen aber ebenso verheerende Fehlwürfe dazu. Welchen Fitzpatrick, immerhin schon 38, bekommt Washington? In jedem Fall kann sich Coach Ron Rivera wohl wieder auf eine der besten Defensivreihen der NFL freuen. Für den ganz großen Wurf wird es aber nicht reichen.

New York Giants (6:10): Der Druck steigt auf Jones

Es geht bergauf im blauen Teil des Big Apple, das dürfte auch in der kommenden Spielzeit der Fall sein. Die Giants haben mit Kenny Golladay einen der stärksten Receiver auf dem Free-Agent-Markt an Land gezogen und Quarterback Daniel Jones damit endlich einen X-Receiver an die Seite gestellt. Nun liegt es am Spielmacher, im dritten Jahr den nötigen Sprung nach vorne zu machen.

Unter Druck: Daniel Jones. Getty Images

Jones muss souveräner in der Pocket und konstanter werden. Dass Saquon Barkley nach überstandenem Kreuzbandriss zurückkehrt, wird ihm helfen. Nicht so sehr, dass viele Fragezeichen bei der Offensive Line bestehen. Endet die Saison erneut mit mehr Niederlagen als Siegen - was wahrscheinlich ist -, müssen sich die Giants zwangsläufig mit ihrem Quarterback befassen.

Dallas Cowboys (6:10): Offensive Power - reicht das?

Die Dallas Cowboys verfügen über so viel offensives Talent, dass alles andere als die Krone in der NFC East in diesem Jahr eine schlimme Enttäuschung wäre. Quarterback Dak Prescott kehrt nach seinem in der Vorsaison erlittenen Knöchelbruch zurück und will da weitermachen, wo er zuvor gestoppt worden war. Er verfügt mit CeeDee Lamb, Amari Cooper und Michael Gallup über das wohl beste Receiver-Trio der Liga, gepaart mit einer wiedergenesenen O-Line und einem explosiven Running Back Zeke Elliott.

Weil in der Defensive aber - erneut- viele Wünsche offen bleiben, wird es mit dem Angriff auf den Super Bowl wohl schwer. Sollten die Cowboys erneut von einem derartigen Verletzungspech verfolgt werden, wird es alleine schon gegen Washington schwierig. In Texas, wo immer alles größer und besser sein soll, ist der Druck in jeden Fall gewaltig.

Philadelphia Eagles (4:11:1): Das Übergangsjahr - oder noch schlimmer?

Diesen Einbruch in Philadelphia hatten in der Vorsaison wohl nur größte Pessimisten kommen sehen. Quarterback Carson Wentz war nicht nur statistisch gesehen der schlechteste der NFL und wurde prompt nach Indianapolis abgegeben. Im Gegenzug haben die Eagles - auch im Draft - Picks gesammelt, um sich für die Zukunft zu rüsten. Denn um mehr geht es in der kommenden Saison nicht.

Das Zeug für die NFL? Jalen Hurts will sich in Philadelphia zeigen. Getty Images

Mit Neu-Coach Nick Sirianni soll geschaut werden, ob der laufstarke Quarterback Jalen Hurts das Zeug zum Elite-Spielmacher mitbringt. Dafür muss er sein Passing-Game verbessern. Tut er das nicht, wird Philadelphia im kommenden Draft wohl den Quarterback der Zukunft an Land ziehen. Darüber hinaus geht es in diesem Übergangsjahr aber um Erkenntnisse, wer von den Altstars (u.a. TE Zach Ertz, DE Fletcher Cox) den neuen Weg noch mitgeht. Mit den Play-offs werden die Eagles eher nichts zu tun haben.