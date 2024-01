Vorschau: HSG Bensheim/Auerbach und Buxtehude SV eröffnen Rückrunde

In der höchsten Spielklasse im Frauen-Handball steht der 14. Spieltag an. Den Auftakt macht Bietigheim-Verfolger HSG Bensheim/Auerbach gegen den Buxtehuder SV-

HSG Bensheim/Auerbach und Buxtehuder SV treffen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Andrea Müller

HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV

Klappe die Dritte, trifft diese Saison zu, denn bereits zum dritten Mal kommt es diese Saison zum Aufeinandertreffen der Flames mit dem Buxtehuder SV. Zum Saisonstart gelang den Flames zum ersten Mal ein Pflichtspielsieg gegen den BSV. In Buxtehude setzten sich die Flames zum Saisonstart mit 30:24 durch, drei Wochen später an gleicher Stelle im Achtelfinale des DHB-Pokals mit 27:24.

Während der HSG am Wochenende ein 32:26-Sieg über den TSV Bayer 04 Leverkusen gelang, reist der Buxtehuder SV mit einer knappen Niederlage zu Hause gegen Borussia Dortmund (25:26) an.

"Buxtehude hat am Wochenende nur ganz knapp gegen Dortmund verloren. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt. Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen und wo wir alles investieren müssen", warnt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

"Wir sind leichter Favorit. Deswegen nur leichter Favorit, weil es mit diesen englischen Wochen und nur zehn Spielerinnen, die ich im Moment zur Verfügung habe, nicht so selbstverständlich und einfach ist. Wir müssen immer wieder improvisieren, auch im Training. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann gehen wir auch als Sieger vom Feld", erklärt Ahlgrimm weiter.

Dass man also als Außenseiter in diese Auswärtspartie geht, weiß auch BSV-Coach Leun: "Es wartet eine schwere Aufgabe auf uns." Es sieht allerdings auch eine Gelegenheit darin: "Wir haben nichts zu verlieren und können frei aufspielen. Wir wollen auf jeden Fall unsere Chance nutzen, etwas Positives mitzunehmen." Besonders warnt Dirk Leun vor der Angriffsstärke der Flames: "Da müssen wir in der Abwehr gut stehen, um überhaupt eine Chance zu haben."