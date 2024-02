Vorschau - Champions League: Topspiel für Kiel, Magdeburg mit Heimspiel

Nach der Handball-EM im Januar meldet sich die Machineseeker EHF Champions League der Männer wieder zurück. Der 11. Spieltag der Gruppenphase bietet einige richtungsweisende Duelle.

Sieben Mannschaften sind in der Gruppe A der Machineseeker EHF Champions League im Handball noch im Rennen um die zwei Tickets, die den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeuten, und die vier weiteren Play-Off-Tickets. In der Gruppe B hingegen ist FC Barcelona und SC Magdeburg der Einzug in die nächste Runde nicht mehr zu nehmen.

Gruppe A

HC Eurofarm Pelister vs Paris Saint-Germain HB

Im Duell gegen den Favoriten aus Frankreich geht es für die bisher punktlosen HC Eurofarm Pelister nichts mehr, der Einzug in die nächste Runde ist verpasst. Paris dagegen kann noch den Sprung auf die ersten beiden Plätze schaffen. Die Franzosen rangieren nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer der Gruppe A THW Kiel.

"Dieses Spiel sollte ein Handballfest in unserer Stadt werden", freut sich Pelisters Chefcoach Branislav Angelovski gegenüber der EHF dennoch auf die Partie. "Es kommt eine der besten Mannschaften […] und wir hätten uns keinen besseren Zeitpunkt wünschen können. Sie kommen nach den Erfolgen bei der Europameisterschaft und Nikola Karabatic kommt in seiner letzten Saison und darüber freue ich mich besonders."

Industria Kielce vs THW Kiel

In der Kracher-Partie der Gruppe A ist der THW Kiel in Polen bei Kielce gefordert. Die beiden Teams trennen aktuell nur drei Punkte, wobei Kiel das Hinspiel in heimischer Arena für sich entscheiden konnte.

"Es ist lange her, dass wir in Kielce gewinnen konnten", so Filip Jicha mit Blick auf den letzten Sieg im Jahr 2011. "Trotzdem muss es unser Ziel sein, die wichtigen Punkte zu holen. Aber wir sind sicher nicht der Favorit."

Aalborg Handbold vs HC Zagreb

Zagreb reist ohne Cheftrainer Nenad Šoštaric nach Dänemark zu Aalborg. Mit einem Sieg könnten die Gäste in der Tabelle zu den Dänen aufschließen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 30:30-Unentschieden.

"Nach einem Spiel zu unseren Bedingungen in Zagreb haben wir am Ende ein paar dumme Fehler gemacht und das Spiel endete mit einem Unentschieden", blickte Aleks Vlah auf die erste Partie gegen seinen Ex-Klub und fordert: "Das darf uns nicht noch einmal passieren, wenn wir unter den ersten beiden der Gruppe bleiben wollen."

Pick Szeged vs Kolstad Handball

In der vierten Partie der Gruppe A steht für beide Teams im Kampf um den Einzug in die nächste Runde einiges auf dem Spiel. Nach der überraschenden Niederlage in der ungarischen Liga gegen Gyongyosi geht es für Szeged auch darum wieder in die Erfolgsspur zurück zu kehren.

"Das wird ein sehr spannendes Spiel!", ist sich Magnus Gullerud sicher. "Wir brauchen die Punkte wirklich, aber das Auswärtsspiel gegen Szeged wird etwas anderes sein als zu Hause."

Gruppe B

GOG vs FC Barcelona

In der Gruppe B machen GOG und Barcelona den Auftakt. Die Katalanen hatten sich einen souveränen 39:30-Sieg im Hinspiel gesichert und konnten in der laufenden Saison aktuelle neun Siege in zehn Spielen verbuchen. Obwohl GOG nur eines der letzten beiden fünf Spiele für sich entscheiden konnte, können die Dänen immer noch auf die nächste Runde hoffen.

"Der größte Teil der Mannschaft, vor allem diejenigen, die bis zum Schluss bei der EHF EURO dabei waren, sind in guter Form. Diese Form müssen wir beibehalten", fordert Barcas-Trainer Carlos Ortega gegenüber der EHF. "Dieses Spiel ist sehr wichtig für uns, um zu versuchen, die ersten beiden Plätze zu erreichen. GOG spielt sehr gut Handball, sie haben Veszprém geschlagen, und wir müssen sehr gut spielen, um zu gewinnen."

Montpellier HB vs RK Celje Pivovarna Laško

Die Franzosen liegen nach 10. Spieltagen auf Rang vier in der Gruppe B und könnten mit einem Sieg gegen die bisher punktlosen Slowenen ihre Position weiter festigen. Dabei wird es für Montpellier vor allem darauf ankommen Celjes Talent Mitja Janc in den Griff zu bekommen, der aktuell der zweitbeste Torschütze des Wettbewerbs, mit 65 Toren ist.

"Wir fahren nach Frankreich und haben nichts zu verlieren", so Celjes-Cheftrainer Alem Toskic. "Sie haben eine wirklich gute Mannschaft. Es wird ein schweres Spiel vor den heimischen Fans. Aber das ist eine weitere Gelegenheit, wichtige Erfahrungen für diese junge Mannschaft zu sammeln."

FC Porto vs Telekom Veszprém HC

Nach dem Kantersieg im Hinspiel gegen Porto beendete Veszprem die Champions League im vergangenen Jahr mit einer überraschenden Niederlage gegen Wisla Plock. Der Tabellensiebte der Gruppe B Porto hofft ebenfalls eine Überraschung zu schaffen, bisher konnten die Portugiesen die Gäste aus Ungarn noch nie in einem offiziellen Spiel bezwingen.

"Dieses Spiel ist die Art von Spiel, die wir gerne spielen", erklärte Carlos Resende, Cheftrainer des FC Portos. "Gegen eine der besten Mannschaften der Welt, im besten Vereinswettbewerb des Handballs. Der FC Porto hat in der Vergangenheit gezeigt, dass man große Ergebnisse erzielen kann."

SC Magdeburg vs Orlen Wisla Plock

Titelverteidiger SC Magdeburg meldet sich mi einem Heimspiel aus der EM-Pause zurück. Während der Bundesligist im Hinspiel in Plock zwei Punkte nach einer umkämpften Partie sicherte, soll es dieses Mal anders laufen.

Aktuell liegt das Team von Bennet Wiegert auf Rang zwei, zwei Punkte hinter dem FC Barcelona. Zwar ist der SCM schon sicher für die nächste Runde qualifiziert, mit einem Finish auf den ersten beiden Plätzen würde man sich allerdings die Play-off-Runde sparen.

