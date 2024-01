Vorschau: Bietigheim gastiert beim Aufsteiger, Dortmund will Anschluss halten

In der höchsten Spielklasse im Frauen-Handball steht der 14. Spieltag an. Den Auftakt machte am Dienstagabend Bietigheim-Verfolger HSG Bensheim/Auerbach gegen den Buxtehuder SV. Heute folgen zwei weitere Partien.

HSV Solingen-Gräfrath '76 - SG BBM Bietigheim

SG BBM Bietigheim gastiert am Mittwoch beim Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath 76. Mit dem 26:23-Sieg am vergangenen Samstag bei der HSG Blomberg-Lippe konnten die Bietigheimerinnen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf drei Punkte auf den Thüringer HC ausbauen.

Nur vier Tage nach dem Hinrundenabschluss startet die SG BBM mit einem weiteren Auswärtsspiel in Nordrhein-Westfalen in die zweite Saisonhälfte. Erst zum zweiten Mal überhaupt treffen die Bietigheimerinnen dabei auf den Handball-Sport-Verein aus Solingen-Gräfrath. Das Hinspiel gewann der amtierende Doublesieger zum Start in die Saison 2023/24 Anfang September in Ludwigsburg klar mit 43:20.

Der HSV spielt nach drei Jahren in der 2. Bundesliga diese Saison erstmals in der HBF. Mit dem 35:23-Heimsieg gegen den BSV Sachsen Zwickau setzte der Aufsteiger ein erstes Ausrufezeichen. Allerdings sollte es der einzige Sieg für lange Zeit bleiben. Ende Oktober gelang den Solingerinnen beim 30:30-Unentschieden gegen den VfL Oldenburg zumindest noch ein Punktgewinn. Mit dem 32:30-Heimerfolg gegen die Sport-Union Neckarsulm am vergangenen Donnerstag zog der Aufsteiger mit jetzt 5:21-Punkten an den Neckarsulmerinnen vorbei auf den 13. Tabellenplatz, gab die rote Laterne wieder an die Sport-Union ab und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

VfL Oldenburg - Borussia Dortmund

Mit einem insbesondere in der zweiten Halbzeit überzeugenden 41:26-Erfolg am Sonntag gegen den SV Union Halle-Neustadt feierten die Huntestädterinnen ihren zweiten Sieg in Folge und behaupteten somit den sechsten Tabellenplatz. Jetzt ist Borussia Dortmund zu Gast, der aktuell mit 16:6 Punkten auf Rang vier steht.Der VfL könnte mit einem Sieg im direkten Duell sogar am Team von Trainer Henk Groener vorbeiziehen - wenn auch nur für den Moment, da die Dortmunderinnen noch zwei Nachholspiele auf der Agenda stehen haben.

Ein Ausrufezeichen wäre der Sieg aber allemal. "Wir haben gegen Thüringen gesehen, dass wenn wir das aus uns herauskitzeln können, was uns stark macht, dass wir gegen jede Mannschaft in der Liga eine Chance haben", sagt Oldenburgs Trainer Niels Bötel. Bewusst ist ihm dabei allemal, über welche Qualität die Gäste verfügen. "Sie spielen gerade im Rückraum mit sehr erfahrenen Spielerinnen, haben dazu mit Lisa Antl eine deutsche Nationalspielerin am Kreis und gleich zwei echte Top-Torhüterinnen", so Bötel.

Auch deshalb werde es ein hartes Stück Arbeit für die Huntestädterinnen. "Drei Tage nach dem letzten Spiel ist es umso besser, dass wir wieder alle Spielerinnen an Bord haben und die Einsatzzeiten wieder mehr verteilen können", freut sich der VfL-Coach. Anders ist die Lage in Dortmund, wo zuletzt einige Spielerinnen ausfielen. "Dadurch ist es für uns vielleicht ein wenig einfacher, sich auf nicht ganz so viele verschiedene Eins-gegen-eins-Duelle mit den Spielerinnen einstellen zu müssen", sagt Bötel: "Klar ist aber auch, dass wenn drei Topspielerinnen fehlen, drei super Spielerinnen nachrücken und eigentlich kein Qualitätsverlust erkennbar ist. Wir wollen es ihnen aber so schwer wie möglich machen, die zwei Punkte zu holen."

Mittwoch, 31. Januar

In der ersten Hälfte hatten die Flames der HSG Bensheim/Auerbach in der ersten Hälfte lange die Nase vorne, konnten aber kurz vor dem Halbzeitpfiff einen 4:0-Lauf von Buxtehude nicht stoppen und so wurde beim Stand von 16:16 die Seiten gewechselt.

Nach der Pause konnte Buxtehude den Schwung mit in die zweite Hälfte nehmen und sogar die erste Führung der Partie erzielte, setzten sich die Flames ihrereseits mit drei Toren in Folge erneut ab und gaben die Führung bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr aus der Hand. Mit dem Sieg springen die Flames auf Rang zwei in der Tabelle und liegen einen Punkt hinter dem Tabellenführer Bietigheim.

Vorschau: HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV

Klappe die Dritte, trifft diese Saison zu, denn bereits zum dritten Mal kommt es diese Saison zum Aufeinandertreffen der Flames mit dem Buxtehuder SV. Zum Saisonstart gelang den Flames zum ersten Mal ein Pflichtspielsieg gegen den BSV. In Buxtehude setzten sich die Flames zum Saisonstart mit 30:24 durch, drei Wochen später an gleicher Stelle im Achtelfinale des DHB-Pokals mit 27:24.

Während der HSG am Wochenende ein 32:26-Sieg über den TSV Bayer 04 Leverkusen gelang, reist der Buxtehuder SV mit einer knappen Niederlage zu Hause gegen Borussia Dortmund (25:26) an.

"Buxtehude hat am Wochenende nur ganz knapp gegen Dortmund verloren. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt. Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen und wo wir alles investieren müssen", warnt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

"Wir sind leichter Favorit. Deswegen nur leichter Favorit, weil es mit diesen englischen Wochen und nur zehn Spielerinnen, die ich im Moment zur Verfügung habe, nicht so selbstverständlich und einfach ist. Wir müssen immer wieder improvisieren, auch im Training. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann gehen wir auch als Sieger vom Feld", erklärt Ahlgrimm weiter.

Dass man also als Außenseiter in diese Auswärtspartie geht, weiß auch BSV-Coach Leun: "Es wartet eine schwere Aufgabe auf uns." Es sieht allerdings auch eine Gelegenheit darin: "Wir haben nichts zu verlieren und können frei aufspielen. Wir wollen auf jeden Fall unsere Chance nutzen, etwas Positives mitzunehmen." Besonders warnt Dirk Leun vor der Angriffsstärke der Flames: "Da müssen wir in der Abwehr gut stehen, um überhaupt eine Chance zu haben."