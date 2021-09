Vorschau AFC South: Titans, Colts, Texans und Jaguars im Check

Tennessee will mit Physis beeindrucken, in Indianapolis ist der Quarterback das Fragezeichen, in Houston sinkt das Schiff - und Jacksonville will eine neue Ära einläuten. Die vier Teams der AFC South im kicker-Check ...

Traditionell gilt die AFC South als eine der schwächer besetzten Divisionen in der NFL. Im letzten Jahr stellten sie mit den Jaguars (1:15) das schlechteste Team der Liga - und auch in der kommenden Saison gelten die Houston Texans als größter Favorit auf den Nummer-1-Pick im Draft 2022. Auf der anderen Seite des Spektrums gehen die Tennessee Titans allerdings als Favorit auf den Division-Sieg ins Rennen, während die Teams aus Indianapolis und Jacksonville jeweils mit neuen Quarterbacks an den Start.

Tennessee Titans (Vorjahr 11:5): Physis bis zum Umfallen

Ein großer Spaß dürfte es für gegnerische Defensiven nicht werden, gegen die Titans anzutreten. Kein Team der NFL verfügt über eine derart physische Offensivreihe wie Tennessee. Das war durch Running-Back-Walze Derrick Henry und Wide Receiver AJ Brown zwar schon vergangene Saison so, jetzt bekommt Brown in Julio Jones auch noch einen der besten Receiver der letzten zehn Jahre zur Seite gestellt. Mit dem Ex-Falcon dürfte die von Quarterback Ryan Tannehill angeführte Offense wieder zu den gefährlichsten der Liga gehören.

Kaum zu tackeln: Titans-Running-Back Derrick Henry (li.) und Wide Receiver AJ Brown. Getty Images

Somit sind die Titans trotz des Abgangs von Offensive Coordinator Arthur Smith (jetzt Head Coach in Atlanta) auch wieder Favorit auf den 1. Platz der AFC South und einen Platz in den Play-offs. Ob der ganz große Wurf diesmal gelingen kann? Dafür müsste die in der vergangenen Saison äußerst anfällige Defense gerade gegen stärkere Gegner einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Die Hoffnung ruht hier hauptsächlich auf der teuren Verpflichtung von Pass Rusher Bud Dupree (aus Pittsburgh) und First-Round-Cornerback Caleb Farley.

Indianapolis Colts (Vorjahr 11:5): Ein großes Fragezeichen hinter Wentz

Auf einen klassischen Neustart für seine abgeflaute Karriere hofft Carson Wentz. Nach seinem Trade aus Philadelphia findet der Quarterback in Indianapolis dafür nun durchaus gute Bedingungen vor: Schließlich trifft er bei den Colts auf Head Coach Frank Reich, seinem einstigen Quarterback-Coach aus Wentz' bester Zeit in Philadelphia - und er weiß eine starke Offensive Line um Star-Guard Quenton Nelson vor sich.

Allerdings wird die womöglich zunächst einen Ersatz-Quarterback beschützen, denn Wentz musste im Sommer aufgrund einer Fußverletzung operiert werden. Ob er rechtzeitig zum Saisonstart fit wird, ist derzeit noch nicht klar. In jedem Fall aber fehlt es Wentz an Vorbereitungszeit mit dem neuen Team - angesichts seiner zuletzt schwachen Leistungen in Philadelphia steht also ein großes Fragezeichen hinter ihm und damit hinter der gesamten Colts-Saison. Zwar ist der Rest des Teams, insbesondere die Defense um Linebacker Darius Leonard, insgesamt gut besetzt. Doch auf einen Play-off-Run dürfen die Colts wohl nur hoffen, wenn Wentz wieder an seine einstige Form anknüpfen kann.

Houston Texans (Vorjahr 4:12): Ein sinkendes Schiff ohne Steuermann

Geradezu katastrophal sind die letzten 18 Monate in Houston verlaufen. Aus einem mit Stars gespickten Play-off-Team ist ein Trümmerhaufen geworden. Nachdem sich im vergangenen Jahr schon Star-Receiver DeAndre Hopkins verabschiedet hatte, verließ nun mit JJ Watt (Arizona Cardinals) noch das Gesicht des Franchises das sinkende Schiff der Texans - und auch Receiver Will Fuller (Miami Dolphins) ist nicht mehr an Bord. Verblieben ist eigentlich nur noch Quarterback Deshaun Watson - und der will gar nicht da sein.

Der hochtalentierte Spielmacher fordert vehement einen Trade, der allerdings durch die Ermittlungen gegen Watson wegen sexueller Belästigung deutlich erschwert wird. Dass Watson noch einmal für die Texans auflaufen wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich, Routinier Tyrod Taylor wird wohl in die undankbare Quarterback-Rolle rücken. Vor dem Hintergrund, dass Houston selbst mit einem überragend aufspielenden Watson in der Vorsaison das drittschlechteste Team der NFL stellte, scheint kaum Hoffnung vorhanden: Die Texans sind der Favorit auf den Nummer-1-Pick im kommenden Draft.

Jacksonville Jaguars (Vorjahr 1:15): College-Vibes rund um Lawrence

Neuer Head Coach, neuer Quarterback: Urban Meyer (li.) und Trevor Lawrence. Getty Images

Eine neue Ära soll Trevor Lawrence im Norden Floridas einläuten. Mit dem ersten Pick des vergangenen Drafts zogen die Jaguars den hochveranlagten Quarterback, der von Analysten zu den besten College-Spielern aller Zeiten gezählt wird. Passend dazu verpflichtete Jacksonville in Urban Meyer auch noch einen der erfolgreichsten College-Trainer aller Zeiten als neuen Head Coach. Und der ehemalige Trainer von Florida und Ohio State wird auch in Jacksonville mit zahlreichen jungen Spielern zu tun haben, die Jaguars nämlich verfügen abgesehen von Lawrence über einen enorm jungen und entwicklungsfähigen Kader.



Das macht die Jags zu einem durchaus interessanten Team für die kommenden Jahre, 2021 dürfte es aber erst einmal darum gehen, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und Hoffnungsträger Lawrence möglichst gute Umstände zu bieten. Gerade in der Defense ist Jacksonville aber wohl zu schwach besetzt, um schon in dieser Saison um die Play-off-Plätze mitzuspielen.