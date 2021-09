Vorschau AFC North: Steelers, Ravens, Browns, Bengals im Check

Pittsburgh geht mal wieder mit dem nimmermüden Altmeister "Big Ben" ins Rennen, während dahinter einmal mehr die Rivalen aus Baltimore und Cleveland die Messer schärfen. Team Nummer 4, die Cincinnati Bengals, haben ihrerseits ebenfalls Größeres vor. Die vier Teams der AFC North im kicker-Check ...

Die AFC North gilt seit vielen Jahrzehnten als beinharte Division - und sie ist es auch. Speziell in den direkten Duellen kracht es stets, hitzige Tumulte sowie die ein oder andere Rudelbildung gehören da zum "guten Ton". Auch die jeweiligen Fanlager sind sich nicht sonderlich grün. Die Teams aus Pittsburgh, Baltimore, Cleveland und Cincinnati aber nur auf ihre Physis zu reduzieren, wäre falsch. Denn an die Moderne passen sich die vier Mannschaften auch stets an - wenngleich bei den Steelers noch immer ein alter Haudegen am Abzug ist.



Pittsburgh Steelers (Vorjahr 12:4): "Big Ben" und ein Kreativmann

Er mag es nicht sein lassen - und muss es auch nicht: Denn egal, was Kritiker von Ben Roethlisberger halten mögen, der 39-Jährige hat es immer noch drauf. Fast 4000 Yards und 33 Touchdowns (zehn Interceptions) vom Altmeister hatten "Steel City" 2020 frühzeitig in die Play-offs katapultiert, wenngleich dort der jähe Zusammenbruch nach einem Katastrophen-Start gegen Rivale Cleveland erfolgte. "Wir wissen, dass Ben noch immer besondere Dinge tun kann", so General Manager Kevin Colbert im März nach der Vertragsumstrukturierung von "Big Ben", der sonst zu teuer gewesen wäre - und nun vielleicht die letzte Chance auf Super Bowl Nummer 3 hat.



Und obwohl Roethlisberger noch da ist, heißt das nicht, dass Pittsburgh altbacken daherkommt. Klar, die Defense um Top-Linebacker T. J. Watt bleibt bärenstark und das Prunkstück. Doch die Offense dürfte zu überraschen wissen, da mit dem neuen Offensive Coordinator Matt Canada ein Kreativmann befördert worden ist. Nun gilt es nur noch, die hochveranlagten Reveicer JuJu Smith-Schuster, Chase Claypool und Diontae Johnson genauso wie Running-Back-Pick Najee Harris überraschend übers Feld zu schicken. Dann ist Platz 1 wieder drin.



Baltimore Ravens (Vorjahr 11:5): Ansage an die Kritiker

Seit 2018 weiß Lamar Jackson bei den Ravens zu begeistern, hat das Team dreimal am Stück mit in die Play-offs geführt - und ganz nebenbei auch die gesamte Liga verzückt. Der laufstarke Quarterback ist Vorbild der Jugend und hat sich über seine bisherige NFL-Zeit auch passmäßig gesteigert. Doch ein Manko bleibt: in der Endrunde ist es nie weit gegangen. Kritische Stimmen, die Jackson die Play-off-Tauglichkeit absprechen oder gar anmerken, der Spielmacher sei längst von jedem durchschaut, kümmern ihn nicht: "Das bezweifle ich stark."



Und in der Tat dürften vom Papier her die Ravens als Favorit auf den Titel in der AFC North gelten. Denn neben dem variablen Jackson verfügt das Team in Marquise Brown, Sammy Watkins und den zu Saisonbeginn allerdings verletzten First-Round-Pick Rashod Bateman über starke Receiver und traditionell unter Head Coach John Harbaugh (seit 2008) sowieso immer über eine solide bis starke Defense.



Cleveland Browns (Vorjahr 11:5): Beginnt die Ära Mayfield?

Losgefahren ist der "Hype Train" Clevelands spätestens in der jüngsten Saison, erst gegen den späteren Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City war nach einem hochspannenden Spiel (17:22) vorerst Endstation. Nun soll der ICE um Quarterback Baker Mayfield aber richtig durchstarten - und endlich den ersten AFC-North-Triumph seit 1989 eintüten. Ob's gelingt?



Am Abzug bei den Browns: Baker Mayfield. imago images/Icon SMI

Auf dem Papier sieht es top aus, denn abgesehen vom immer eingespielter und selbstsicherer wirkenden Mayfield haben General Manager Andrew Berry und Head Coach Kevin Stefanski (beide seit 2020 im Amt) ein Team aufgestellt, das besser nicht im Saft stehen könnte. Defensive End Myles Garrett, Running Back Nick Chubb, Safety John Johnson sind alle im besten Alter, außerdem stellen Joel Bitonio und Wyatt Teller als Guards sowie J. C. Tretter als Center ein sicheres O-Line-Gebilde. Und Receiver wie Jarvis Landry und Odell Beckham haben ebenfalls immer wieder nachgewiesen, bei voller Fitness eine Gefahr für jeden Gegner zu sein. Also warum nicht nach der Krone greifen?



Cincinnati Bengals (Vorjahr 4:11:1): Der Druck wird höher

Nach Jahren mit Ex-Quarterback Andy Dalton, in denen die Bengals immerhin einige Male die Play-offs erreicht haben, ist es ruhig um die Bengals geworden. Doch so langsam tut sich wieder etwas am hinteren Ende der AFC North. Trainer Zac Taylor, der 2021 in sein drittes Jahr gehen wird und 2019 sowie 2020 zusammen gerade einmal sechs Partien insgesamt gewonnen hat, muss sich an der steigenden Erwartungshaltung aber auch messen lassen.



Was vor allem mit der Offense zu tun hat. Vom 2020 an Nummer 1 im Draft gepickten Franchise-Quarterback Joe Burrow wird immens viel erwartet vom Umfeld, zumal die Bosse in Cincy in diesem Draft auch noch dessen College-Receiver Ja'Marr Chase (LSU) an Land gezogen haben. Gut möglich aber auch, dass der Druck schnell zu hoch und Kritik laut wird - zumal Burrow sich nach einer Kreuzbandverletzung erst wieder akklimatisieren muss. Dazu wird es auch nötig sein, endlich wieder eine stabile O-Line zu stellen und darüber hinaus mit starkem Laufspiel für Entlastung zu sorgen. Möglich ist das aber durchaus, hat man doch in Joe Mixon plus Draft-Pick Chris Evans (Michigan) Läufer, die Spaß machen.