Vorsänger gesucht: Füllkrug formuliert "Vorschlag an alle Deutschen"

Mit dem zweiten Sieg im zweiten März-Länderspiel hat die deutsche Nationalmannschaft die Euphorie mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im Sommer geschürt. Einen besonderen "Vorschlag an alle Deutschen" hatte Torschütze Niclas Füllkrug.

Die Quote, die Niclas Füllkrug im Trikot der deutschen Nationalmannschaft vorweisen kann, ist bemerkenswert. Der Dortmunder Stürmer schoss in 15 Länderspielen bereits elf Tore. Am Dienstagabend in Frankfurt erzielte Füllkrug beim 2:1 über die Niederlande das goldene Tor nach einer Ecke. Kurz war Bangen angesagt, doch der VAR bestätigte, dass der vom starken Torhüter Bart Verbruggen vermeintlich gerettete Ball bereits die Linie passiert hatte.

Die größer werdende EM-Euphorie war im ausverkauften Stadion teilweise zu spüren. Bestätigen können das auch die TV-Zahlen: Für den übertragenden Sender RTL war es das erfolgreichste Länderspiel seit fünf Jahren. Im Durchschnitt waren 10,81 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, was einen Marktanteil von 41 Prozent bedeutete.

Die nach einer Online-Petition kurzfristig geänderte Torhymne - "Kernkraft 400" von Zombie Nation wurde durch "Major Tom" von Peter Schilling ersetzt - sorgte zusätzlich für Stimmung. Doch Torschütze Füllkrug fehlte etwas, was er auf den sozialen Medien des DFB ausführte.

"Es hat Spaß gemacht und war schön, die eigenen Fans dabei zu haben", erklärte Füllkrug in einem kurzen Video: "Man hat gemerkt, es entsteht eine Euphorie, die Leute sind anders drauf, wir wurden sehr positiv empfangen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Vorsänger!"

"Wir brauchen eine kleine Gruppierung"

Ein ungewöhnlicher Vorstoß, dem der ehemalige Bremer noch einmal Nachdruck verleihen wollte. Es sei ein "Vorschlag an alle Deutschen", weil "man hat gemerkt, die Leute wollten uns anfeuern und uns unbedingt positive Gefühle auf den Platz geben, aber die sind nicht auf einen Nenner gekommen. Also brauchen wir eine kleine Gruppierung, die den Takt vorgibt für die EM."

Eine organisierte Unterstützung, die es bei deutschen Vereinsmannschaften für gewöhnlich gibt, sucht man beim DFB-Team vergebens. Der 2003 gegründete "Fanclub Nationalmannschaft" ist lediglich für Choreographien bei Heimspielen verantwortlich und unterstützt die Mannschaft auch bei Auswärtsspielen.