Vorrundengruppen für Handball-Turnier der Männer bei Olympia ausgelost

In der Maison du Handball zu Creteil wurden am heutigen Dienstag die Vorrundengruppen für das Handballturnier der Männer ausgelost. Das beginnt bereits einen Tag nach der offiziellen Eröffnungsfeier, am 27. Juli in der Paris Arena Süd 6. Nach Abschluss der Gruppenphase geht es am 7. August mit dem Viertelfinale im Stade Pierre-Mauroy zu Lille weiter. Dort werden auch am 11. August die Medaillen ausgespielt.

Deutschland duelliert sich erneut mit Kroatien Sascha Klahn