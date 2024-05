Vorrundengruppen für Asienmeisterschaft der Junioren ausgelost

Im jordanischen Amman sind die Vorrundengruppen für die Asienmeisterschaft der Junioren (16.-26.07.24) ausgelost worden, die Halbfinalisten qualifizieren sich für die U21-Weltmeisterschaft 2025.

Die nach den Rückzügen von Irak und Usbekistan nur dreizehn Mannschaften wurden auf vier Gruppen ausgelost.

Titelverteidiger Japan findet sich in der Gruppe D wieder und trifft dort auf Südkorea, Taiwan und Katar. 25 Mal Edelmetall, davon 9 Goldmedaillen, können die drei Topteams der Gruppe vorweisen. Als klarer Außenseiter gilt Taiwan, nach zwei vierten Plätzen 1988 und 1992 war man 2018 Zehnter und 2022 nicht dabei.

Kuwait, wie auch Katar fünfmaliger Sieger bei den Junioren, führt die Gruppe B an und trifft auf den Iran und China. Chinas einzige Medaille war Gold 1990, zuletzt holte man 2018 einen neunten Platz und war 2022 nicht dabei. Das beste Ergebnis holte der Iran 2008 mit Silber, 2022 gab es Rang 6.

Vizeasienmeister Bahrain konnte 1998 den Titel holen und spielt in der Gruppe A gegen Saudi-Arabien und Hong Kong. Letztere konnten bei allen drei Teilnahmen bislang den elften Platz erreichen, Saudi-Arabiens bestes Ergebnis waren drei Silbermedaillen (1996, 1998, 2016), zuletzt musste man sich mit Rang 4 begnügen.

Gastgeber Jordanien durfte seine Vorrundengruppe wählen, spielt gegen Indien und Oman. Der Ausrichter war nur bei Heimturnieren dabei, 2008 wurde man Fünfter und acht Jahre später Achter. Auch Indiens beste Platzierung ist mehrfach ein achter Rang gewesen, zuletzt 2022. Der Oman holte 1998 und 2004 mit Platz 6 die beste Turnierplatzierung.

Gruppe A: Bahrain, Saudi-Arabien, Hong Kongo

Gruppe B: Kuwait, Iran, China

Gruppe C: Jordanien, Iran, Oman

Gruppe D: Japan, Südkorea, Taiwan, Katar

Der Modus

Die 18. Asienmeisterschaft der Junioren wird vom 16.26.07.2024 in der Prinzessin-Sumaya -Halle zu Amman ausgetragen. Jordanien ist bei den Titelkämpfen der Jahrgänge 2004 und jünger zum dritten Mal Ausrichter nach 2008 und 2016. Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich am Ende für die U21-Weltmeisterschaft in Polen.

Die beiden besten Mannschaften einer Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, in beiden Hauptrundengruppen werden die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Die anderen Teams kämpfen noch die Platzierungen ab Rang 9 aus.

Japan ist Titelverteidiger, Südkorea nahm als einzige Mannschaft an allen Endrunden teil. Katar kommt auf sechzehn Teilnahmen, nachdem man 2022 nicht teilnahm. Vor zwei Jahren waren aufgrund der Corona-Pandemie nur acht Mannschaften am Start.

