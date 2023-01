Vorreiter Pukki: Finne Uronen wechselt zu Schalke

Der FC Schalke 04 hat auf der Linksverteidigerposition nachgerüstet. Von Stade Brest wechselt Jere Uronen nach Gelsenkirchen.

Der 28-jährige Linksverteidiger kommt zunächst auf Leihbasis vom französischen Erstligisten, Schalke sicherte sich außerdem aber eine Kaufoption. Überraschend kam die Meldung am Samstagmorgen nicht, hatte der kicker doch bereits am Donnerstag von der Einigung zwischen dem Spieler und den beiden Vereinen sowie der Kaufoption berichtet.

Zwar blickt Uronen auf eine schwierige Halbserie mit nur sechs Einsätzen (drei davon als Einwechselspieler) beim ebenfalls abstiegsbedrohten Erstligisten in Frankreich zurück, dennoch sammelte der 61-fache finnische Nationalspieler in seiner Karriere schon ordentlich Erfahrung. Dass er grundsätzlich Erstliga-Niveau mitbringt, hat er zuvor über einen längeren Zeitraum in Belgien beim KRC Genk bewiesen. Außerdem hatte Schalkes Kaderplaner Andre Hechelmann den Spieler schon länger auf dem Radar.

Reis: "Flexibilität wird uns helfen"

Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport auf Schalke, begründet den Transfer auf der Website des Vereins wie folgt: "Weil sich Thomas Ouwejan noch in der finalen Phase seiner Rehabilitation befindet, brauchten wir mit Blick auf den Ligastart eine einsatzbereite Alternative auf der Position des Linksverteidigers".

Dabei bringt Uronen jedoch andere Qualitäten mit als Ouwejan, wie Cheftrainer Thomas Reis ausführt: "Jere ist eher defensiv orientiert und sehr diszipliniert in der Rückwärtsbewegung, während Thomas Ouwejan seine Stärken eher in der Offensive hat. Diese Flexibilität wird uns helfen, sich auf verschiedene Gegner und Spielsysteme einzustellen".

Vor allem seit Teemu Pukki für Schalke gespielt hat, ist der Klub in Finnland bestens bekannt. Jere Uronen

Uronen erhält bei den Königsblauen die Rückennummer 18 und ist bereits am Freitag im Trainingslager in Belek angekommen. Er ist nach Teemu Pukki, der zwischen 2011 und 2013 auf Schalke spielte, der zweite Finne im Königsblauen Dress. "Ich bin sehr froh, dass der Wechsel zu Stande gekommen ist. Vor allem seit Teemu Pukki für Schalke gespielt hat, ist der Klub in Finnland bestens bekannt", so Uronen.