Voronin über Hertha: "Vielleicht kehre ich eines Tages zurück, aber nicht jetzt"

In Moskau war Andrey Voronin Assistenztrainer von Sandro Schwarz. Dass der frühere Hertha-Stürmer seinem Ex-Chef nach Berlin folgt, schließt der Ukrainer aus.

Bei Dynamo arbeitete Voronin mit Herthas neuem Coach Sandro Schwarz zusammen. Die beiden kennen sich aber schon viel länger, genauer gesagt, seit ihrer gemeinsamen Profizeit beim 1. FSV Mainz 05. Der heute 42-jährige Ukrainer stürmte von 2001 bis 2003 für die Rheinhessen, Schwarz war dort von 1995 bis 2004 aktiv.

Eine abermalige Zusammenarbeit in Berlin wird es laut Voronin aber nicht geben. "Die Hertha und Berlin bleiben immer in meinem Herzen. Mir wurde schon zu meiner Rückkehr gratuliert, aber das war verfrüht. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück, aber nicht jetzt", so der 74-malige Nationalspieler zum kicker.

Voronin verließ Dynamo Moskau direkt nach Kriegsbeginn am 24. Februar, seit 14. Oktober 2020 war er der Co-Trainer von Schwarz. "Ihm zu assistieren, war interessant. Sandro setzt auf Zusammenhalt, nimmt sich viel Zeit für jeden einzelnen Spieler", so Voronin.

Sandro Schwarz und Andrey Voronin als Mainzer Profis 2001.

Was Andrey Voronin über die Leistungen der ukrainischen Nationalelf und den Krieg in seiner Heimat sagt und wie er seine persönliche Zukunft sieht, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des kicker sportmagazin oder im eMagazine.