Vorne gewinnt nur Donaustauf - Dachauer Teilerfolg in Spiel eins nach Lamotte

Von den Top-fünf-Teams der Tabelle konnte lediglich der SV Donaustauf mit drei Zählern aus diesem 30. Spieltag gehen. Im Keller landete der SV Pullach einen wichtigen Dreier.

Die Spitzenteams hielten sich am Wochenende zurück mit Siegen, lediglich der SV Donaustauf nahm mit einem 2:1-Erfolg über Schwaben Augsburg drei Zähler mit aus dem Spieltag. Dabei sah es zur Pause nicht nach einem Sieg der ambitionierten Staufer aus, die Gäste führten durch einen Treffer von Kania, der sich bei einem Gegenstoß behauptete und die Kugel dann sehenswert über den Keeper unter die Latte chippte, mit 1:0 (37.). Ein Doppelschlag nach der Pause aber führte dann doch noch zum Erfolg für den in Durchgang zwei deutlich verbessert agierenden SVD: Erst verwandelte Hoffmann einen Strafstoß zum 1:1 (52.), dann grätschte Hufnagel eine Flanke von rechts zum 2:1 in die Maschen (56.). Dabei blieb es - was Stauf wieder auf Rang drei klettern lässt.

Am Freitag gab es schon Big-Points für den TSV Wasserburg im Abstiegskampf: Gegen den in der Krise steckenden SV Kirchanschöring gewannen die Wasserburger Löwen ein intensiv geführtes Derby, das jedoch nur wenige Höhepunkte bot, dank eines Kokocinski-Elfmeters mit 1:0. Dem Strafstoß voraus ging ein hohes Bein eines SVK-Akteurs. Wasserburg ist mittlerweile seit drei Spielen ungeschlagen, während der SVK die dritte Pleite am Stück kassierte und auf Rang vier abrutscht.

Primus Hankofen spielt remis

An der Spitze beträgt der Vorsprung der SpVgg Hankofen-Hailing weiterhin komfortable zehn Zähler, auch wenn sich der Tabellenführer ein 1:1 gegen die Löwen-Reserve aus München leistete. Die Punkteteilung war ein faires Resultat in einem Spiel, in dem beide Tore spät fielen. Hankofen benötigte ohnehin 45 Minuten Anlauf, um ins Spiel zu finden, in der 81. Minute aber wähnten sich dann doch die Junglöwen auf der Siegerstraße, als Zehetbauer den Ball zur 1:0-Gästeführung ins lange Eck setzte. Aber der Tabellenführer hatte mal wieder eine Last-Minute-Antwort: Nach einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung grätschte Lazar die Kugel zum umjubeltem 1:1 in die Maschen (90.+3).

Und weil der erste Verfolger, die Zweitvertretung des FC Ingolstadt, beim FC Deisenhofen ebenfalls nicht über ein Remis hinauskam, steuert Hankofen weiter auf den Aufstieg zu. Ingolstadt traf in dieser Partie ganz früh - Gashi hob die Kugel schon in der 2. Minute über den weit vor seinem Kasten platzierten Keeper hinweg zum 1:0 ins Tor - und ganz spät: Auch Meikis packte bei seinem 2:2 nach einem schnellen Gegenangriff eine Bogenlampe aus (88.). Dazwischen allerdings drehte der FC Deisenhofen die Partie. So gelang Bachhuber grätschend das 1:1 (28.), Gkasimpagiazov kam schon in der Schlussphase im Strafraum eher durch Zufall an den Ball und traf aus der Drehung zum 2:1 (77.).

Im Keller konnte sich der VfR Garching durch einen 2:1-Erfolg über den VfB Hallbergmoos weiter von der Roten Zone entfernen. Einen ganz wichtigen 1:0-Sieg landete der SV Pullach, der durch einen späten Traub-Kopfballtreffer (88.) beim zu diesem Zeitpunkt bereits dezimierten TSV Kottern die Punkte mitnahm und in der Tabelle am Kontrahenten vorbeizieht. Der TSV Dachau erkämpfte sich, in Spiel eins nach Trennung von Coach Lamotte, immerhin einen Zähler zuhause gegen den TSV Landsberg. Im Mittelfeld-Duell setzte sich Jahn Regensburg II mit 1:0 bei Türkspor Augsburg durch. Schlusslicht TSV Schwabmünchen verlor zuhause gegen den FC Ismaning mit 2:0.