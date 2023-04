Vorm nächsten Endspiel: Hradeckys einziger Fehler und das Bangen um zwei Säulen

Nach dem 4:1-Triumph bei Union Saint-Gilloise möchte Bayer 04 den Lauf von zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage gegen Leipzig fortsetzen - und auch in der Liga nochmal angreifen.

Aus Anderlecht berichtet Stephan von Nocks

Kurz bevor sich Lukas Hradecky aus der Mixed Zone verabschiedete, weil die 1500 mitgereisten Bayer-Fans ihre Helden nochmal lautstark vor die Kurve forderten, leistete sich der Torhüter wohl seine einzige Fehleinschätzung an diesem Abend. "Xabi ist da ganz entspannt", erklärte er auf die Frage, wieviel Bier denn im Mannschaftsbus auf der Heimfahrt konsumiert werden dürfe, "er war auch mal Spieler. Jeder muss selbst wissen, was er trinken kann, aber ich glaube, bis fünf sind erlaubt."

Doch so viel der Belohnung wird Leverkusens Trainer seinen Profis keine 72 Stunden vor dem Bundesligaheimspiel gegen RB Leipzig nicht gegönnt haben, um die Regenration vor dem nächsten Endspiel für Bayer 04 nicht zu stark zu beeinträchtigen. Schließlich hat Bayer 04 auch in der Liga noch große Ambitionen.

"Wir haben noch die Chance, uns für Europa zu qualifizieren. Es gibt noch viele Möglichkeiten. Als wie Zehnter waren, haben wir uns auf den Europapokal fokussiert, aber gerade wollen wir in der Bundesliga und Europa erfolgreich sein", erklärte Xabi Alonso nach dem überzeugenden Sieg im Anderlechter Lotto Park und vor der Partie beim Tabellenvierten. Diese stellt wohl die letzte, wenn auch verschwindend kleine Möglichkeit dar, sich über die Liga noch ein Ticket für die Königsklasse zu sichern.

Tapsoba wird "geschützt"

Unter welchen personellen Voraussetzungen Bayer diese Chance wahrnehmen möchte, hängt - unabhängig vom Bierkonsum im Mannschaftsbus - an der physischen Verfassung des einen oder anderen Profis. So nahm der Trainer in Anderlecht Edmond Tapsoba nach knapp einer Stunde vom Feld, um keine Verletzung des stark spielenden Innenverteidigers zu riskieren und diesen am Sonntag zur Verfügung zu haben.

"Er hatte eine wenig muskuläre Probleme, also musste ich ihn schützen. Wir haben noch viele Spiele, schon am Sonntag gegen Leipzig", erklärte Xabi Alonso, "Edie ist ein sehr wichtiger Spieler für uns." Dessen Ausscheiden Odilon Kossounou nicht komplett kompensieren konnte.

Hoffnung bei Palacios

Bangen um Tapsoba also, aber auch leichte Hoffnung zumindest auf Exequiel Palacios, der gegen Saint-Gilles wegen einer Oberschenkelverletzung erwartungsgemäß noch fehlte, nachdem er am Mittwoch einen ersten Trainingsversuch unternommen hatte. "Es gibt eine Chance, dass er spielen kann", glaubt Xabi Alonso, "wir müssen bis Sonntag abwarten."

Von der Rückkehr des aggressiven Sechsers, wie Tapsoba zuletzt eine Säule des Bayer-Spiels, könnten diverse Überlegungen des Trainers abhängen, wie dieser sein Zentrum in Abwehr und defensiven Mittelfeld personell und taktisch zusammenstellt.

Unabhängig davon, welchen seiner Profis er gegen Leipzig das Vertrauen schenkt, glaubt er, dass diese trotz der körperlichen Belastung bereit sein werden. "Manchmal, wenn der Kopf frei ist, ist es egal, wenn die Beine müde sind. Dann kannst du trotzdem mit Energie spielen, das wollen wir am Sonntag probieren." Um auch in der Liga noch ein großes Ziel im Auge zu behalten - und danach vielleicht doch das eine oder andere Bier mehr trinken zu dürfen.