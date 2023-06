Vorläufiger Kader für U-21-EM: Di Salvo nominiert Neuling Weiper

Trainer Antonio Di Salvo hat sein vorläufiges Aufgebot für die U-21-Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli) in Georgien und Rumänien benannt. Mit dabei ist ein Neuling.

26 Spieler umfasst Antonio Di Salvos erweiterter EM-Kader. Neu im Team ist der 18 Jahre alte Offensivspieler Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05, über den Di Salvo sagt: "Auf Nelson Weiper, der sich in Mainz hervorragend entwickelt hat, sind wir sehr gespannt. Er hat während der Rückrunde in der Profimannschaft sein Potenzial gezeigt. Dazu hatte er großen Anteil am Mainzer Titelgewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft."

Auf einige bekannte Gesichter muss Di Salvo verletzungsbedingt verzichten, so fehlen Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz, Knie-OP), Innenverteidiger Armel Bella Kotchap (Southampton, Muskelverletzung), Linksverteidiger Noah Katterbach (HSV, Kreuzbandriss), Flügelflitzer Karim Adeyemi (BVB, Muskelfaserriss) und Felix Nmecha (Wolfsburg, Sprunggelenk), der auf der Achterposition eingeplant war.

Nicht dabei sind auch Bayerns Meister-Torschütze Jamal Musiala und Bayers Jungstar Florian Wirtz, die sich im A-Kader von Hansi Flick festgespielt haben. Das Offensivspiel beleben soll dagegen Dortmunds Youssoufa Moukoko, der bei der WM 2022 dabei war und bislang zwei Einsätze in der A-Nationalmannschaft vorweisen kann.

Meldung des finalen 23-Mann-Kaders an die UEFA am 14. Juni

Am 10. Juni bittet Di Salvo die 26 Spieler im Trainingslager in Prad (Südtirol) auf den Platz, drei davon muss er bis zum Abend des 14. Juni noch aus dem Aufgebot streichen.

Kevin Schade (FC Brentford) wird zunächst dem Kader der A-Nationalmannschaft angehören und nach der Partie gegen die Ukraine am 12. Juni in Richtung Südtirol reisen.

Der U-21-Kader im Überblick:

Tor: Noah Atubolu, Christian Früchtl, Nico Mantl

Abwehr: Maximilian Bauer, Jordan Beyer, Yann Aurel Bisseck, Marton Dardai, Kilian Fischer, Henning Matriciani, Luca Netz, Kenneth Schmidt, Josha Vagnoman

Mittelfeld/Sturm: Faride Alidou, Denis Huseinbasic, Yannik Keitel, Ansgar Knauff, Tom Krauß, Eric Martel, Youssoufa Moukoko, Jessic Ngankam, Patrick Osterhage, Kevin Schade, Angelo Stiller, Jan Thielmann, Nelson Weiper, Noah Weißhaupt