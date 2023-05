Vorläufiger DFB-Kader nominiert: Gwinn und Dallmann fahren nicht mit zur WM

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren vorläufigen WM-Kader bekanntgegeben. Angeführt wird dieser von Kapitänin Alexandra Popp. Giulia Gwinn hat es nicht rechtzeitig geschafft.

Martina Voss-Tecklenburg setzt bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wie schon bei den vergangenen Testspielen auf den Stamm des EM-Teams von England 2022 um Kapitänin Alexandra Popp. Das erweiterte Aufgebot besteht aus 24 Spielerinnen und vier Torhüterinnen.

Bis zuletzt hatte die Bundestrainerin offengelassen, ob die lange verletzte Giulia Gwinn vom FC Bayern München einen WM-Platz erhält. Nun ist klar: Die 23 Jahre alte Abwehrspielerin hat es nicht ins Aufgebot geschafft. Gwinn hatte im Oktober des vergangenen Jahres zum zweiten Mal in ihrer Karriere einen Kreuzbandriss erlitten und fiel seitdem aus.

Ebenfalls nicht mit zur WM fährt Gwinns Bayern-Teamkollegin Linda Dallmann. Die 28-jährige Mittelfeldspielerin kam seit Anfang März aufgrund eines Risses der vorderen Syndesmose nicht mehr zum Einsatz.

Nur knapp acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes steht Melanie Leupolz im vorläufigen Aufgebot. Die Olympiasiegerin von 2016 und Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea hatte beim 1:2 im April in Nürnberg gegen Brasilien ihr Comeback gefeiert.

DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg stellt mit zehn Spielerinnen den stärksten Block, gefolgt von Eintracht Frankfurt mit sechs sowie dem Deutschen Meister FC Bayern München mit fünf Akteurinnen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kommt im Rahmen zweier WM-Vorbereitungslehrgänge vom 20. bis 28. Juni und vom 1. bis 8. Juli auf dem Gelände von Adidas in Herzogenaurach zusammen. Testspiele sind geplant am 24. Juni in Offenbach gegen Vietnam und am 7. Juli in Fürth gegen Sambia. Anschließend soll das endgültige 23-köpfige Aufgebot benannt werden, das am 11. Juli die WM-Reise antreten wird.

FC Bayern stellt Spielerinnen erst später ab

Für Unmut beim DFB sorgt die Entscheidung des FC Bayern, seine Spielerinnen erst am 23. Juni anreisen zu lassen. "Entgegen getroffener Absprachen zu Beginn des Jahres hat sich leider ein Verein dazu entschieden, seine Spielerinnen nicht, wie vereinbart, zum 20. Juni abzustellen. Wir waren noch bis zum gestrigen Abend in Gesprächen, um eine Lösung im Sinne der Mannschaft und aller Spielerinnen zu finden - ohne ein für uns zufriedenstellendes Ergebnis. Darüber sind wir enttäuscht, da es sich erheblich auf die Vorbereitung auswirkt", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Die Kader im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger, Merle Frohms, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Sara Doorsoun, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sarai Linder, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch, Carolin Simon

Mittelfeld/Sturm: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Chantal Hagel, Svenja Huth, Paulina Krumbiegel, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller, Tabea Waßmuth

Auf Abruf: Fabienne Dongus, Jana Feldkamp, Maria Luisa Grohs, Julia Kassen, Melissa Kössler, Janina Minge, Marie Müller, Maximiliane Rall, Carlotta Wamser, Joelle Wedemeyer