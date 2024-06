Vorjahresmeister kehrt zurück: Die 31 Teams der österreichischen Top-Ligen

Vor wenigen Tagen endete die Nennfrist für die anstehende Saison in den österreichischen Ligen. Insgesamt 53 Teams und damit drei mehr als in der Vorsaison, gehen bei den Männern und Frauen in einer der jeweils beiden höchsten Spielklassen auf Titeljagd.

Handball West Wien kehrt zurück in die höchste Spielklasse in Österreich. IMAGO/Daniel Scharinger

22 Teams bei den Frauen und 31 bei den Männern starten in den höchsten Spielklassen im österreichischen Handball in die kommende Saison.

Rückzug in Österreich: St. Pölten bleibt in WHA

Zurück in der höchsten Spielklasse bei den Männern ist Handball West Wien, Meister 2023 in der Spielgemeinschaft Insignis Handball Westwien. Den sofortigen Wiederaufstieg plant der UHC Speed Connect Hollabrunn in der HLA Challenge. In der Staffel Nord/West hat der SK Keplinger-Traun nach seinem Ausstieg im Vorjahr wieder genannt und erweitert die zweithöchste Spielklasse auf insgesamt 19 Teams.

Play-Off-Modus in allen Ligen

In der HLA Meisterliga geht es nach dem Grunddurchgang mit Hin- und Rückrunde für die Top 8 ins Meister-Play-Off beginnend mit dem Viertelfinale, ab dem im Modus Best-of-three um den Titel gespielt wird.

Jene vier Teams aus dem unteren Tabellendrittel kämpfen nach Halbierung der Punkte aus dem Grunddurchgang nochmals in Hin- und Rückrunde um den Klassenerhalt. Der Letzte der Abstiegsrunde tritt den Gang in die HLA Challenge an.

In dieser geht es nach einem separaten Grunddurchgang für die Top 4 aus der Staffel Süd/Ost und die Top 2 aus der Staffel Nord/West in der HLA Challenge Aufstiegsrunde um den Titel. Da nicht zwei Teams desselben Vereins in der gleichen Liga spielen dürfen, sind die jeweiligen Zweitteams nicht aufstiegsberechtigt, können aber an der Aufstiegsrunde teilnehmen und auch Meister werden. Bei einem etwaigen Abstieg des A-Teams in die gleiche Spielklasse des Zweitteams, steigt das Zweitteam automatisch in die nächste Spielklasse ab.

Die übrigen Teams spielen nach Halbierung der Punkte nochmals in Hin- und Rückrunde in ihrer jeweiligen Staffel um den Klassenerhalt. Das letztplatzierte Team steigt ab.

Wechsel HLA Meisterliga im Sommer 2024

Teams HLA Meisterliga 2024/25

Alpla HC Hard

HC Fivers WAT Margareten

Förthof UHK Krems

Bregenz Handball

Sparkasse Schwaz Handball Tirol

HSG Holding Graz

HC Linz AG

HSG XeNTiS Lipizzanerheimat

SC kelag Ferlach

BT Füchse Auto Pichler

roomz JAGS Vöslau

Handball West Wien

HLA Challenge Süd/Ost 2024/25

Koppensteiner WAT Fünfhaus

7Drops WAT Atzgersdorf

Sportunion Die Falken St. Pölten

HIB Grosschädl Stahl Graz

Perchtoldsdorf Devils

Handball Sportunion Leoben

UHC Speed Connect Hollabrunn

HC Fivers WAT Margareten II

Brixton Fire Krems Langenlois

Union Sparkasse Korneuburg

HLA CHALLENGE Nord/West 2024/25

Spiders Wels

SG HC Linz AG / Neue Heimat Future Team

UHC Salzburg

medalp Innsbruck Tirol

HcB Lauterach

Bregenz Handball Future Team

Alpla HC Hard Future Team

Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team

SK Konstant Traun