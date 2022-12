Vorhang auf für "Bolzplatz Tiki Taka": Jetzt die erste Folge mit Felix und Diyar hören

Der kicker hat ein neues Pferd im Podcast-Stall: "Bolzplatz Tiki Taka" heißt das jüngste Fohlen, das künftig von Diyar Acar und Felix Casalino geritten wird und über die Amateurfußballplätze zwischen Kreis- und Regionalliga galoppieren soll. In der ersten Folge stellen sich unsere beiden Moderatoren vor und plaudern darüber, was Kinderserien mit dem Traum vom Profifußball zu tun haben und warum der Kommerz auch schon im Amateurbereich angekommen ist.

Es ist so weit! Nach langer Planungszeit steht er, der neue Podcast aus dem Hause kicker. Felix Casalino und Diyar Acar präsentieren "Bolzplatz Tiki Taka - der kicker Amateurfußball Podcast" und tauchen mit euch ab in den Kosmos, der sich zwischen Regionalliga und Kreisliga C abspielt. In genau diesen beiden Amateurligen, übrigens sowohl höchste als auch niedrigste in Deutschland, sind Felix und Diyar zuhause.

Von der Regionalliga bis in die Kreisliga C

Während Felix in der Regionalliga West bei der SG Wattenscheid 09 viertklassig unterwegs ist, hat sich Diyar, ursprünglich in der Landesliga aktiv, auf ein spannendes Projekt beim Influencer- und Streamerklub Delay Sports Berlin in der Kreisliga C eingelassen.

#1: Kinderserien und Profifußball Anpfiff! In der ersten Folge "Bolzplatz Tiki Taka" geben euch Felix und Diyar einen Einblick in ihren Werdegang und berichten von ihren aktuellen Stationen in der Regionalliga bzw. Kreisliga C. Außerdem sprechen die beiden über Kommerzialisierung und Gehälter selbst in den untersten Spielklassen und räumen auf mit Mythen zum Thema "Traum vom Profifußball" - inklusive spannender Karriere-News von Diyar. Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

Mit einem kurzen Anriss ihrer eigenen Karrieren starten die beiden Fußballer und Content Creator dann schon ins Geschehen, ehe sie sich der Kommerzialisierung widmen, die mittlerweile auch im Amateurfußball Einzug gehalten hat.

Tsubasa und der Traum vom Profi?

Neben der Einschätzung der eigenen Chancen auf den Traum vom Profifußball räumen Felix und Diyar anschließend ausführlich mit Mythen zu diesem Thema auf. Welchen Einfluss Kinderserien auf die künftige Karriere haben können und mit welchem Alternativplan Diyar doch noch im Business Profifußball ankommen möchte - jetzt hören bei „Bolzplatz Tiki Taka“!

Der Podcast "Bolzplatz Tiki Taka" erscheint ab sofort immer im 14-tägigen Rhythmus. Die jeweils neueste Ausgabe geht dabei stets am Donnerstag online.

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an amateure@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen

"Bolzplatz Tiki Taka" ist verfügbar in der kicker-App, auf kicker.de sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.