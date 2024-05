Vorgriff auf Prtajin-Abschied? Wiesbaden verpflichtet Wohlers aus Altona

Der erst am Dienstag in die 3. Liga abgestiegene SV Wehen Wiesbaden treibt die Planungen für die neue Saison fleißig voran. Nach zwei Neuzugängen fürs Mittelfeld kommt nun ein Angreifer in die hessische Landeshauptstadt.

Von Regionallist FC Teutonia Ottensen wechselt Ole Wohlers ablösefrei nach Wiesbaden. In der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga Nord steuerte der 23-Jährige neben elf Toren auch zehn Assists in 28 Ligaspielen bei. Ausgebildet in der Jugend des Hamburger SV ging Wohlers, der bevorzugt über die linke Seite angreift, den Schritt zu Altona 93 in die Oberliga Hamburg. Seit 2022 geht der Rechtsfuß für den FC Teutonia Ottensen aus dem Hamburger Stadtteil Altona auf Torejagd und schafft nun den nächsten Karriereschritt.

Klares Ziel: "Mit dem Verein wieder aufsteigen"

"Mit Ole gewinnen wir einen dynamischen Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht. Er verfügt zudem über eine gute Schusstechnik und strahlt damit insbesondere bei Standards eine große Gefahr aus", sagt SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer über den dritten Neuzugang der Transferperiode.

"Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl bei meinem Wechsel, da mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen eine große Ehrlichkeit und Offenheit entgegengebracht wurde", beschreibt Wohlers die Verhandlungen. "In den letzten Jahren habe ich den Verein, unter anderem durch die Aufstiegsspiele in die 2. Bundesliga, sehr positiv wahrgenommen und natürlich ist es auch mein persönliches Ziel, mit dem Verein wieder aufzusteigen."

Für den drohenden Abgang von Wiesbadens Top-Stürmer Ivan Prtajin, ist nun also schon einmal vorsorglich für Ersatz gesorgt. Ob Wohlers den 13-Tore-Mann ersetzen kann, bleibt besonders mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der beiden Angreifer abzuwarten.