Vorgriff auf den Sommer: Hertha verpflichtet Arsenals Ibrahim

Hertha BSC verstärkt sich mit Bradley Ibrahim. Der Defensiv-Allrounder kommt von der U 21 des FC Arsenal und erhält bei den Berlinern einen Vertrag bis 2027.

Bradley Ibrahim gilt als Vorgriff auf den Sommer und Versprechen für die Zukunft. Mit dem 19-Jährigen erweitert Hertha seine Optionen im Defensivbereich. Ibrahim kann als Sechser agieren, was als seine Kernposition gilt, darüber hinaus aber auch in der Innenverteidigung spielen. Laut kicker-Informationen wurde keine Sockelablöse vereinbart, im Kontrakt verankert sein sollen aber Bonus-Zahlungen plus eine Weiterbeteiligung für Arsenal bei einem möglichen Verkauf.

Er ist ein spannender Defensivspieler mit großartigen Anlagen und großem Potenzial, der uns perspektivisch verstärken soll. Benjamin Weber

"Wir haben stets betont, dass wir den Markt im Auge behalten und Chancen nutzen werden, wenn sie sich ergeben. Bei Bradley war das der Fall", wird Benjamin Weber in der Pressemitteilung der Hauptstädter zitiert. "Er ist ein spannender Defensivspieler mit großartigen Anlagen und großem Potenzial, der uns perspektivisch verstärken soll", erklärt der Sportdirektor.

Bei den Gunners hatte sich Ibrahim zunächst in der U 18 Premier League durchgesetzt und war auch zum zweimaligen englischen Junioren-Nationalspieler avanciert. In dieser Saison kam er 17-mal in der U 21 des FC Arsenal zum Einsatz und schaffte es einmal in den Liga-Kader der Profis.

"Das Interesse von Hertha BSC hat mich sehr gefreut. Der Klub hat eine große Geschichte und bietet jungen Spielern die Chance, sich im Profifußball zu etablieren", sagte der gebürtige Londoner. "Ich möchte meine jetzt nutzen und mich immer weiter entwickeln", geht Ibrahim, der die Rückennummer 23 erhalten wird, seine neue Herausforderung voller Ehrgeiz an.