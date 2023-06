Vorgeschichte mit Hoeneß: VfB verpflichtet Fathi als Co-Trainer

Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagvormittag einen neuen Co-Trainer präsentiert, der einen prominenten Namen trägt: Malik Fathi (39) assistiert künftig Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Wie der VfB mitteilte, wird Fathi ab der kommenden Saison als zusätzlicher Co-Trainer neben David Krecidlo Teil des Trainerteams der Lizenzspielermannschaft. Bis zuletzt war der zweimalige A-Nationalspieler im Nachwuchsbereich von Hertha BSC als Trainer tätig.

"Malik Fathi war ein erfolgreicher Spieler und kennt die Bundesliga sehr gut", wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitiert: "Wir sind davon überzeugt, dass er als zusätzlicher Co-Trainer neben David Krecidlo einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft leisten wird."

Ich habe mit Sebastian Hoeneß gemeinsam bei den Hertha-Amateuren gespielt. Malik Fathi

Fathi selbst verspürt Vorfreude auf die Aufgabe im Schwabenland - und die Zusammenarbeit mit alten Bekannten. "Ich freue mich sehr darauf, nun als Co-Trainer beim VfB Stuttgart den Schritt aus dem Nachwuchsbereich in den Profibereich zu gehen. Ich habe mit Sebastian Hoeneß gemeinsam bei den Hertha-Amateuren gespielt, auch David Krecidlo kenne ich schon lange. Gemeinsam mit ihnen und allen anderen Trainern sowie Staffmitgliedern werde ich mein Bestes für den VfB geben", verspricht Fathi.

175 Bundesliga-Einsätze, 15 in der Europa League

Als Profi startete der Abwehrspieler bei Hertha BSC durch, machte zwischen 2003 und 2008 insgesamt 146 Pflichtspiele (fünf Tore) für die Alte Dame. In der Bundesliga kam er noch für Mainz 05 zum Einsatz, im ersten Halbjahr 2013 15-mal für die Münchner Löwen in der 2. Liga. Insgesamt stehen 175 Bundesliga-Partien (drei Tore) in seiner Vita, je 15-mal lief er im DFB-Pokal und der Europa League auf.

Während seiner Hertha-Zeit gab Fatih am 16. August 2006 gegen Schweden sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, kam anschließend aber nur noch ein zweites Mal im Oktober 2006 gegen Georgien für 15 Minuten zum Einsatz.