Vorgeschichte mit Bellingham: Zwayer leitet Englands EM-Halbfinale

Felix Zwayer darf nach ansprechenden ersten Turnierleistungen am Mittwoch das zweite EM-Halbfinale zwischen England und den Niederlanden leiten. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit Jude Bellingham.

Am Montag hat die UEFA offiziell mitgeteilt, welche Schiedsrichter-Teams die beiden EM-Halbfinals leiten werden. Der Slowene Slavko Vincic, der in dieser Saison in der Königsklasse auch Bayern gegen Lazio (3:0, kicker-Note 2), BVB gegen Atletico (4:2, kicker-Note 1) und BVB gegen Real (0:2, kicker-Note 3,5) gepfiffen hatte, bekam das Duell zwischen Frankreich und Deutschland-Bezwinger Spanien am Dienstagabend zugeteilt. Ihm assistieren Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic.

Das zweite EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England am Mittwoch (ebenfalls 21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dortmund wird mit Felix Zwayer derweil ein Deutscher pfeifen. Als Assistenten auf dem Feld sind wie gewohnt Stefan Lupp und Marco Achmüller vorgesehen. Vierter Offizieller ist Daniel Siebert, Ersatz-Assistent Rafael Foltyn. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Christian Dingert, denen Marco Fritz zur Seite steht.

Während Vincic mit Ungarn-Schweiz (1:3, kicker-Note 3,5) sowie Spanien-Italien (1:0, kicker-Note 4) bis dato zwei EM-Spiele pfiff, ist es für Zwayer am Mittwoch bereits der vierte Turnier-Einsatz. Und der 43-Jährige aus Berlin verdiente sich "sein" Halbfinale mit ansprechenden Turnierleistungen bei Italien-Albanien (2:1, kicker-Note 3), Türkei-Portugal (0:3, kicker-Note 2) sowie Rumänien-Niederlande (0:3, kicker-Note 3).

Bellinghams Verbalattacke im Dezember 2021

Ob sich auch Jude Bellingham über die Ansetzung freuen wird, ist fraglich. Anfang Dezember 2021 war der englische Anführer, damals in Diensten von Borussia Dortmund, mit Zwayer nach dem Bundesliga-Topspiel gegen die Bayern (2:3) - ebenfalls im Signal-Iduna-Park - aneinandergeraten. Eine Aussage im norwegischen Fernsehen schlug besonders hohe Wellen: "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?", hatte Bellingham damals erklärt.

Ich hätte gerne verstanden, warum er das macht und wo das herkommt. Felix Zwayer über Jude Bellingham

Zwayer wurde in der Folge massiv angefeindet, erhielt auch Morddrohungen, weswegen er sich eine Auszeit vom Ligabetrieb nahm und sogar über ein Karriereende nachdachte. Am 13. Februar 2022 gab Zwayer schließlich bei der Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 (2:2) sein Comeback.

Der DFB verdonnerte Bellingham im Nachgang zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro, um eine Spielsperre kam der Engländer herum. Im April 2022 sagte Zwayer dann im Sportstudio: "Ich hätte gerne verstanden, warum er das macht und wo das herkommt. Ich glaube nicht, dass er zu den Vorgängen von 2004 eine ganz enge eigene Beziehung hat. Deswegen wollte ich gerne mit ihm sprechen." Eine Aussprache aber gab es nicht.

Verwicklung in den Wett- und Spielmanipulationsskandal

Zwayer war als Assistent 2004 in den Wett- und Spielmanipulationsskandal um Schiedsrichter Robert Hoyzer verwickelt. Vom DFB-Sportgericht wurde Zwayer im Mai 2006 nachträglich für sechs Monate als Unparteiischer gesperrt, pausierte tatsächlich wegen des damals laufenden Verfahrens aber knapp 16 Monate, von Ende Januar 2005 bis zum Urteil am 18. Mai 2006.

Zur Last gelegt wurde Zwayer vom DFB-Sportgericht die nicht verweigerte Annahme von 300 Euro von Hoyzer zum Zwecke der Spielmanipulation und die über einen längeren Zeitraum nicht erfolgte Meldung der ihm bekannten Spielmanipulationen. Für das DFB-Sportgericht ergab sich seinerzeit aber kein Nachweis, dass Zwayer tatsächlich mit Manipulationsabsicht sportwidrige Entscheidungen getroffen hätte. Zwayers dann Anfang 2005 erfolgte Zeugenaussage wurde als "entscheidender Auslöser für die Aufdeckung des Wett- und Manipulationsskandals" gewertet und wirkte sich "in erheblichem Maße strafmildernd" aus.