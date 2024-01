Vorgänger Rahn und Eckstein: Warum für Vogt der 13. Spieltag ein Kuriosum ist

Heute Abend steht für Union Berlin das Nachholspiel beim FC Bayern an - und für Kevin Vogt, sollte er für die Eisernen auflaufen, eine besondere Partie.

Vor knapp zwei Wochen hat Kevin Vogt nach siebeneinhalb Jahren die TSG Hoffenheim verlassen, weil er seine Zukunft nicht mehr im Trikot der Kraichgauer sah. Damit war klar, dass er den Re-Start der TSG in München (0:3) verpassen würde. Dort tritt der Innenverteidiger nun heute Abend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Union Berlin an - und sorgt so für ein Kuriosum.

Der 32-Jährige, der mit seinem Wechsel zu den Eisernen der Spieler ist, der die zweitmeisten Bundesliga-Klubs in seiner Vita aufweisen kann, wäre bei einem Einsatz in München einer von dann nur sechs Spielern in der höchsten deutschen Spielklasse, die zweimal an ein und demselben Spieltag auflaufen. In Vogts Fall dem 13. Spieltag.

Der FC Bayern hätte Union Anfang Dezember empfangen, da war Vogt mit Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach aktiv, verlor mit den Kraichgauern 1:2. Nun könnte er mit Union in der Nachholpartie ein weiteres Mal in der 13. Runde auflaufen.

Fünf Spieler mit zwei Einsätzen am gleichen Spieltag

Zwei Spiele an einem Spieltag, das haben bislang fünf Akteure vorzuweisen - drei davon ebenfalls am 13. Spieltag, alle in der Saison 1984/85: Frank Hartmann kam für Köln (1:5 gegen Gladbach) und Schalke (2:5 in Mannheim) zum Einsatz, Norbert Eilenfeldt lief für Kaiserslautern (1:1 in Bielefeld) und ebenfalls für S04 bei Waldhof auf, Bernd Klotz stand für Dortmund (3:1 gegen Braunschweig) und für die Mannheimer beim Sieg gegen die Königsblauen auf dem Platz.

Zudem spielte Uwe Rahn 1988/89 für Gladbach (1:1 bei St. Pauli) und Köln (3:0 gegen Leverkusen), beide Partien gingen am 9. Spieltag über die Bühne. Dieter Eckstein indes absolvierte zwei Partien am 17. Spieltag 1990/91 für Frankfurt (1:2 in Stuttgart) und Nürnberg (4:2 gegen Wattenscheid).

Kein Vogts-Kuriosum beim Nachholspiel in Mainz

Im Trikot von Union hat Vogt jüngst sein Debüt am 17. Spieltag beim 0:0 in Freiburg gegeben, die Partie von 18. Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 musste abgesagt werden und wurde nun für den 7. Februar neu terminiert. Da kann Vogt dann allerdings für kein Kuriosum sorgen.