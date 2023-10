Vorfreude auf St. Pauli: Grimaldis Aufwind "macht etwas mit dem Gegner"

Nach der Länderspielpause geht es für den SC Paderborn gegen die Mannschaft der Stunde in der 2. Liga weiter. Dass sich die Ostwestfalen gegen St. Pauli etwas ausrechnen, liegt auch an einem breitschultrigen Stürmer.

Als Tabellensiebter mit leicht positiver Bilanz (4/2/3) kommt der SC Paderborn 07 aus der Länderspielpause. Mit gestärktem Selbstbewusstsein, gab es doch zuletzt drei Siege und ein Unentschieden.

Da kommen die Überflieger der 2. Liga doch gerade recht, um das eigene Können zu bestätigen und die Ambitionen zu unterstreichen, oder? "St. Pauli spielt einen sehr guten Fußball. Das zeigt sich an ihren Ergebnissen", sagte Adriano Grimaldi am Dienstag über den nächsten Konkurrenten aus der Hansestadt Hamburg. Sehr guter Gegner, aber der SCP hat etwas vor: "Wir stellen uns gut auf sie ein, konzentrieren uns auf unsere Qualitäten und wollen die drei Punkte in Paderborn behalten", lautet das klare Vorhaben des im Sommer gekommenen Torjägers.

Der 32-Jährige befindet sich ebenso wie sein Arbeitgeber im Aufwind. Nach holprigem Start aufgrund von Wadenproblemen kommt der im nicht allzu weit entfernten Göttingen geborene Deutsch-Italiener immer besser in Fahrt, traf beim 1:1 in Magdeburg erstmals für den neuen Klub ins Tor und legte sowohl beim Sieg über Schalke wie auch in Braunschweig (beide Male 3:1) jeweils einen Treffer auf (kicker-Notenschnitt nun bei 3,25).

Ordentlich Masse und stets anspielbar

Was macht Grimaldi für seinen Trainer derzeit so unverzichtbar? Der bislang in seiner Karriere vor allem in der 3. Liga aktive Offensivmann (247 Einsätze, 75 Tore in Liga 3) geht mit seinen 1,88 Metern und rund 90 Kilogramm Körpergewicht keinem Zweikampf aus dem Weg, macht gut Strecke auf dem Rasen und bietet sich stets an.

"Es macht etwas mit dem Gegner und es macht etwas mit uns, wenn er auf das Feld kommt", sagte zuletzt Lukas Kwasniok über seinen breitschultrigen Sturmtank, der im vorderen Triumvirat neben Sebastian Klaas und Felix Platte oder Ilyas Ansah aktuell gesetzt ist.

"Ich investiere immer 100 Prozent"

Grimaldi selbst macht seine Einsatzfreude nicht vom Startelfmandat abhängig: "Ob ich von Anfang an eingesetzt werde, oder die letzten 30 Minuten Gas geben soll - ich investiere immer 100 Prozent. Das weiß der Trainer."

Wie seine Teamkollegen legte Grimaldi am Montag mit der Vorbereitung auf das St.-Pauli-Spiel los - nach zuvor drei freien Tagen. Auch das hat etwas mit der Mannschaft gemacht. "Ich hatte den Eindruck, die Jungs haben sich vermisst und richtig Bock aufs Training", lautete Kwasnioks Einschätzung. Bock aufs Training - und Bock auf St. Pauli.