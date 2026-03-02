Vorfreude auf "ein großes Spiel": Der FV Engers und seine Pokaltradition

Selbstbewusst, effizient, heimstark - Trainer Julian Feit und Torjäger Nils Wambach gehen mit breiter Brust ins Pokalduell gegen Eintracht Trier. Der FV Engers will erneut beweisen, warum man als Pokalmannschaft gilt.

Ein Pokalspiel gegen Eintracht Trier? Für den FV Engers könnte das ein gutes Omen sein, schließlich setzte sich der Oberligist 2019, 2021 und 2025 im direkten Duell durch - und gewann anschließend den Rheinlandpokal. Zum nächsten Aufeinandertreffen kommt es nun einige Tage später als ursprünglich angedacht. Die Viertelfinalpartie wurde vom 4. auf den 11. März verschoben. Groß ist die Vorfreude im Lager des Gastgebers. Trainer Julian Feit erwartet einen "geilen Fußballabend" mit zahlreichen Fans - und natürlich einem starken Gegner. Dennoch zeigt sich der 31-Jährige im Vorfeld zuversichtlich: "Wir trauen uns mehr als zu, in einem Spiel zu Hause gegen Trier zu gewinnen."

Dass der Optimismus durchaus begründet ist, wird bei einem Blick auf die Bilanz des FVE klar. Dieser ging als Tabellendritter in die Winterpause und scheint vor dem Auftakt beim FC Hertha Wiesbach (7. März, 15:30 Uhr) gerüstet zu sein für die anstehenden Aufgaben. "Die Ergebnisse waren von Anfang an gut. In den Partien vor der Winterpause wurde es auch von den Leistungen her stabiler. Daran wollen wir anknüpfen", betont Feit. Seine Elf hat zwar die mit Abstand wenigsten Treffer aller Topteams erzielt (33) - diese reichten aber, um satte 38 Punkte zu sammeln. Als "Gabe, enge Spiele für sich zu entscheiden", beschreibt er die Effizienz. Gleichwohl war das Offensivverhalten ein Thema in der Wintervorbereitung: "Wir wollen mehr Personal ins letzte Drittel bekommen, mehr Torchancen herausspielen und eine höhere Dominanz erzwingen."

Ziel: Top 5

Wurde vor der Saison noch ein einstelliger Rang anvisiert, peilt Engers nun eine Platzierung unter den Top 5 an. Angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den Sechsten (Wormatia Worms) solle das der Anspruch sein, erklärt Feit ("ohne alles auf Ergebnisse auszurichten, sondern auf die Leistung"). Neben dem obersten Ziel - der Weiterentwicklung - hat der Pokal traditionell einen hohen Stellenwert.

FVE-Stürmer Nils Wambach erwartet am 11. März "ein großes Spiel". Der 25-Jährige sieht sein Team auf dem Papier zwar als Außenseiter, traut ihm aber einiges zu: "Trier hat eine überragende Mannschaft, sie haben sich in der Regionalliga etabliert. Aufgrund der Umstände wird es aber ein 50:50-Spiel. Wir spielen zu Hause, unter Flutlicht. Und der FV Engers ist eine Pokalmannschaft. Die Tagesform wird entscheiden."

Seit dieser Saison läuft der 1,95 Meter große Angreifer für den Oberligisten auf; in der vergangenen Serie hatte er sich mit 31 Toren im Trikot von Rheinlandligist SG Andernach für höhere Aufgaben empfohlen. "Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Nach Anlaufschwierigkeiten bin ich aber sehr gut reingekommen und habe mich angepasst", so der bislang erfolgreichste Schütze des FVE (7 Tore).

Kader bleibt weitgehend zusammen

Wie ein großer Teil des Kaders wird Wambach über die Spielzeit hinaus bleiben. Auch Feit sowie Co-Trainer Martin Weber haben schon verlängert. Relativ schnell sei dies klar gewesen. "Wir haben eine sehr homogene Mannschaft, mit der es extrem viel Spaß macht. Das Umfeld ist super", so der Chefcoach.

Im Winter konnte er zudem einen erfahrenen Neuzugang begrüßen: Eldin Hadzic, zuletzt für Rot-Weiß Koblenz am Ball. Routinier Serkan Göcer hat seine Laufbahn verletzungsbedingt beendet und unterstützt künftig die sportliche Leitung. Im Sommer werden Goran Naric, Delil Arbursu sowie Keeper Franjo Serdarusic den Verein verlassen.

Auf der anderen Seite wurden schon zwei Verpflichtungen bekannt gegeben: Gabriel Jost und Jonathan Kap kommen zur neuen Saison von den Sportfreunden Eisbachtal. Letztgenannter kehrt also an seine alte Wirkungsstätte zurück, an der eine spektakuläre Szene noch in bester Erinnerung ist. Als der FV Engers 2022 in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld traf, unterlag er zwar deutlich (1:7). Das schönste Tor des Tages war seinerzeit aber dem Underdog vorbehalten: Kap vollendete eine Hereingabe mit der Hacke und überwand den damaligen Arminia-Keeper Stefanos Kapino.