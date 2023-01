"Vorfreude auf das, was vor mir liegt": Gordon vor Karriereende im Sommer

Daniel Gordon vom Karlsruher SC wird im Sommer voraussichtlich seine Karriere beenden. Endgültig ist der Beschluss des 37-Jährigen aber noch nicht.

"Die Tendenz geht sehr stark in die Richtung, dass es meine letzte Saison ist", wird Gordon auf der Vereinswebsite zitiert. "Der Abschied wird mir enorm schwerfallen. Da mache ich keinen Hehl draus. Sonst hätte ich auch nicht so lange gespielt", so der Verteidiger. Seit 2012 steht Gordon beim KSC unter Vertrag, allein die Spielzeit 2016/17 verbrachte er beim SV Sandhausen. Sein aktueller Vertrag läuft im Sommer 2023 aus.

Ich möchte dem Fußball erhalten bleiben. Daniel Gordon

Als Assistenzcoach der U17 ist Gordon bereits tätig, auch nach einem Karriereende würde der 37-Jährige seinem Verein wohl noch erhalten bleiben. Neben dem weinenden blickt schließlich auch ein lachendes Auge in die Zukunft: "Ich habe auch Vorfreude auf das, was vor mir liegt. Ich möchte dem Fußball erhalten bleiben und sehe meine Zukunft im Trainerbereich."

Endspurt zum Klassenerhalt

Seine wohl letzten Monate als Spieler will Gordon in vollen Zügen genießen - und mit dem KSC den Klassenerhalt sichern. Aktuell belegen die Karlsruher den 13. Tabellenplatz in der 2. Liga. "Ich freue mich und will die kommenden Monate genießen. Ich nehme alles bewusst mit. Ich versuche, die Jungs zu pushen, ihnen zu helfen, Sicherheit zu geben, damit wir zusammen das große Ziel erreichen", so Gordon.