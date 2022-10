Vorfall im Schalker Gästeblock - Polizist schwer verletzt im Krankenhaus

Nach dem verlorenen Schalker Auswärtsspiel in Berlin kam es am frühen Sonntagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Gästeblock, bei der mehrere Polizisten verletzt wurden.

Tatort in Berlin: Im Schalker Gästeblock kam es am Sonntag zu körperlichen Auseinandersetzungen. imago images

Wie die Berliner Polizei am Montag via Twitter mitteilte, ist es nach dem Schalker 1:2 bei Hertha BSC "zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Zuschauern" gekommen. Schalker Fans gingen im Gästeblock im Anschluss an die siebte Niederlage im elften Ligaspiel aufeinander los. "Unsere Einsatzkräfte schritten daraufhin ein und wurden angegriffen. Hierbei wurden mehrere Kollegen durch Tritte und Schläge verletzt", schrieb die Polizei weiter.

Einen der Polizisten hat es dabei offenbar schlimmer erwischt. "Ein Kollege stürzte, wurde dann durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt und anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen", so die Polizei Berlin. Ermittlungen wurden bereits eingeleitet, davon wurden auch die Schalker laut Vereinsmitteilung noch am Sonntag informiert.

"Weitergehende Schlüsse lassen sich aus dem Lagebild, das dem Verein aktuell vorliegt, noch nicht ziehen", teilte S04 am Montag mit, um anzufügen: "Der FC Schalke 04 verurteilt gemeinsam mit Fans und Mitgliedern grundsätzlich und unabhängig von der Person jede Art von Gewalt, das ist u.a. im gemeinsam verabschiedeten Leitbild eindeutig und unverrückbar festgeschrieben."

Frustrierender Spielverlauf und Platz 18

Die frustrierende Situation auf Schalke spiegelte sich auch in den 90 Minuten in der Hauptstadt wider: Die Gäste waren nach 15 Minuten vermeintlich in Führung gegangen, ehe der Treffer vom VAR einkassiert wurde. Fünf Minuten vor Schluss hatte Florent Mollet für den umjubelten Ausgleich gesorgt, ehe Hertha-Angreifer Wilfried Kanga den Königsblauen in der 88. Minute doch noch den einen Punkt aus den Händen riss.

Schalke stürzte durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz zurück und befindet sich weiter auf Trainersuche, die aber Anfang der Woche abgeschlossen werden soll.